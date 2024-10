Rifirrafe entre Daniel Quintero y Cata Escobar dejó en evidencia el poder de Diana Osorio

Daniel Quintero Calle , exalcalde de Medellín y quien renunció a su cargo para hacerle campaña a la Alcaldía a Juan Carlos Upegui, primo de su esposa Diana Osorio, quien terminó quemado y recientemente destituido del Concejo de la ciudad; desató una polémica al asegurar que si él fuera el alcalde actual los cuatro conciertos de Shakira en Colombia se habrían realizado en la capital antioqueña, una afirmación que le costó que Cata Escobar, de la Fundación Juanfe, le dijera “mocoso”.

Al parecer, al exalcalde le afectó que Escobar le dijera “bufón” y “mocoso” por lo que ordenó revisar las contrataciones hechas por la fundación y los publicó en sus redes sociales.

Daniel Quintero Calle publicó chat en el se evidencia el poder que tenía su esposa, Diana Osorio

Todo empezó cuando Cata Escobar publicó un mensaje en el que le contestó a Quintero por lo dicho sobre los conciertos de Shakira: “Daniel, Usted es demasiado infantil. Parece un mocoso. Ningún líder que valga la pena a nivel mundial se lo va a tomar a usted en serio. Si viera cómo se ve y cómo lo leemos! Jaja Bufón”.

El exalcalde se tomó su tiempo para investigar y le respondió con copias de dos contratos que la Fundación Juanfe había firmado en el 2019, primer periodo de Federico Gutiérrez, y en la actualidad con la Gobernación de Antioquia.

“Contratista Catalina @Cataescobarr, por qué antes de insultar diciéndome “Bufón” y “Mocoso” no le cuentas a la gente que ‘Fico’ te dio un contrato por 1.720 millones de pesos por sólo 272 días de trabajo y que el Gobernador te acaba de dar otro por 312 millones. Todos a dedo”, le respondió Quintero.

Escobar le contestó: “No soy contratista de la administración de Fico actualmente, por lo menos por ahora. Empiece por informarse mejor. ¿No le parece, Daniel? Ahora, si a la organización que dirijo nos dan dineros de gobiernos europeos (España, Bélgica, Francia, Inglaterra) y hasta del gobierno japonés y de los EEUU, justamente por ser IMPECABLES, no veo por qué no podamos hacer alianzas con algunos gobiernos locales, como con el gobierno de Antioquia. Yo con el suyo NO HICE NADA porque sabía que ustedes me podían meter en un tema de corrupción, del cual no permito jamás”.

Poco después, Quintero volvió a responder advirtiéndole que revelaría chats: “Catalina no profundices tu vergüenza. Tengo chats en los que rogabas por contratos en nuestra administración. ¿Los publico?”. Y, Diana Osorio también se metió diciendo: “A esta señora, se le acabaron los modales cuando la administración de Daniel no cedió a sus intereses y no se les renovaron sus multimillonarios contratos”.

Tal y como lo advirtió, publicó el chat, en el que se lee que Catalina escribió: “La Secretaría de Inclusión es la que tiene la pertinencia jurídica para la Juanfe. Es un contrato por prestación de servicios. Ya lo hemos hecho por ahí como te lo he expresado. Es muy importante seguir”.

El interlocutor resultó ser Diana Osorio, lo que evidencia el poder que tenía desde el inicio de la administración en las decisiones de la Alcaldía, según confirmó Escobar. “Cata la verdad por ahí no puedo nada pero por otro lado después sí. Estamos organizando todo para implementar bien la política”, fue la respuesta.

Escobar le contestó a la publicación de Quintero diciendo: “¿Por qué no puso las fechas del chat si no fue al principio de su administración para seguir el trabajo que llevábamos en la administración pasada ejecutando de manera honesta y efectiva los recursos públicos? Nosotros en Medellín arrancamos trabajando público-privados y los resultados fueron excelentes”.

Y le terminó diciendo: “¿Sabe qué le molesta a usted? Que le digan la verdad en la cara, Daniel. Eso a usted lo desencaja. Yo no tengo problema en decir que OBVIO que queríamos seguir haciendo una alianza público-privada. Pero luego de ver su camino de corrupción, pues la orden a mi equipo fue: La Juanfe no va a entrar ahí. ¿Y cuál es el bendito problema? Qué emoción y celebro grandemente que JAMÁS tuve un contrato con usted… porque qué nivel tan oscuro de corrupción”.