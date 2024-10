Daniel Quintero culpa al secretario de Seguridad de Medellín por pérdida de los 3 puntos de Nacional

A través de sus redes sociales el exalcalde, Daniel Quintero Calle , se pronunció al conocerse que Atlético Nacional perderá 3 puntos luego de los desmanes que se registraron en el estadio Atanasio Girardot que dejaron más de 25 personas heridas entre las que está un policía. Según el exalcalde el responsable es Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín , que según él, fue el que permitió que ingresaran hasta machetes al estadio.

Quintero publicó un mensaje en el que señaló que la responsabilidad del castigo en los 3 puntos sobre Atlético Nacional es directamente de secretario de Seguridad, que según afirmó, está de viaje en Europa.

Daniel Quintero Calle culpa al secretario de Seguridad de Medellín por los puntos que pierde Nacional

“Injusticia | @nacionaloficial perdería los 3 puntos después de ir ganando 2-0 ante el @JuniorClubSA por la incompetencia de la Secretario de Seguridad de @FicoGutierrez que dejó entrar hasta machetes al estadio. El secretario sigue de vacaciones en Europa”, escribió el exalcalde a través de su cuenta de X antes Twitter.

Cabe recordar que él mismo, el 16 de abril del 2023, era quien enfrentaba los desmanes en el estadio Atanasio Girardot y que para ese entonces aseguró que no le prestaría más el estadio a Atlético Nacional si no garantizaban la seguridad, ya que la vigilancia debía ser pagada por el equipo verde.

Ante el más reciente mensaje en sus redes, los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Daniel, me parece que es justo porque ambas hinchadas fueron protagonistas de los desmanes. Además se siembra un precedente para que los clubes tomen medidas más drásticas en aras de proteger los verdaderos hinchas que asisten al estadio”, “Te hago una propuesta, porque no le dices a Fico que te contrate de vigilante en el estadio para que hagas las requisas y no vuelvan a entrar machetes ni navajas, creo que sería una excelente idea”, “Es justo , debe haber castigo para estas situaciones” y “Injusticia es no judicializar a los delincuentes que dicen ser hinchas y que usted cuando era alcalde tampoco hizo lo correcto, no sea tan acomodado”.