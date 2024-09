“Federico Gutiérrez otra vez de paseo”: Daniel Quintero por los desmanes en el Atanasio Girardot

Un fuerte enfrentamiento se registró entre los hinchas de Atlético Nacional y el Junior en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín , que habría dejado cerca de 20 personas heridas entre las que estaría un policía. Se jugaba la Fecha 11 de la Liga BetPlay 2-2024, el ‘Verdolaga’ enfrentó al ‘Tiburón’ en un partido que llegó hasta el minuto 55 y en el que se registraron dos goles a favor del local, lo que habría desatado la ira de los hinchas al registrarse el robo de uno de los trapos o banderas. Ante los hechos, Daniel Quintero Calle se pronunció y criticó que el acalde, Federico Gutiérrez , no estuviera en la ciudad.

Quintero publicó un mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter, en la que señaló al mandatario local por estar “otra vez de paseo”, al encontrarse en Barranquilla, en el Congreso de Fenalco.

El exalcalde escribió: “Y Federico Gutiérrez otra vez de paseo en Barranquilla atacando a Petro y hablando de recuperar el país cuando Medellín está abandonada a su suerte”.

La publicación la acompañó de un video en el que se observan los desmanes que se registraron por cuenta del enfrentamientos entre los aficionados de Nacional con los del Junior, luego del segundo gol.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Según eso el alcalde le toca estar hasta en el estadio controlando, en su administración nunca pasó un suceso así o similar? O manejamos la doble moral?”, “Pinturita no pierde la oportunidad para hacer política, ya se inventó que lo persigue un helicóptero y ahora que Fico tiene la culpa de la pelea de las barras”, “Que desespero el suyo”, “Las barras entrando con machete y cuchillo , que tristeza las autoridades, y el señor perico Gutiérrez” y ““La buena imagen NO se recupera, destruyendo la ajena”. Todos los Exfuncionarios son buenos para criticar, pero en su turno NO hicieron NADA”.