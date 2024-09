Impresionante robo: al menos siete personas habrían hurtado a mujer en bus en Antioquia

Un violento robo se presentó dentro de un bus de la ruta Medellín- La Ceja, en el departamento de Antioquia, donde una mujer fue víctima del hurto que quedó grabado en video. Además, habrían sido siete delincuentes que habrían planeado todo para robarla en la ruta del bus. Se presume que la mujer habría sido drogada.

PUBLICIDAD

Lea más: Más de 6 mil casas serán ofertadas en la feria de vivienda de Medellín: créditos y tasas de interés bajas

“Al principio no sospeché nada, era una mujer mayor y no imaginé que algo raro estuviera sucediendo. Cuando me acerqué a mi destino, me levanté para avisarle al conductor, pero en ese momento, varias personas también se pusieron de pie, lo que creo que fue parte de una estrategia para distraerme”, contó la víctima al medio de comunicación Mi Oriente.

Al parecer cuando al mujer se iba a bajar del bus, otro hombre se le atravesó con la supuesta intención de también bajarse, mientras que otro hombre empezó a empujarle el bolso, y otros más se habrían encargado de abrirlo.

La mujer siguió contando al medio de comunicación que estaba muy mareada y que le insistió al conductor que la dejara bajar y cuando lo hizo, se dio cuenta que no tenía ni su celular ni su billetera.

La mujer puso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, pues los ladrones habrían quedado plenamente identificados en el video que quedó grabado en el bus.