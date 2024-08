She Is Global Forum 2024 llegó a Medellín para fortalecer la equidad de género

She Is Forum 2024 en Medellín

Durante dos día se realizará el She Is Global Forum 2024, jueves 8 y viernes 9 de agosto, en el Gran Salón de Plaza Mayor Medellín , un evento que busca fortalecer la equidad de genero en Latinoamérica. Con más de 5000 personas inscritas, se consolida como uno de los eventos de la Feria con mayor participación.

“Importantísimo que las mujeres que quieran hacer redes, conectarse con nuevas formas de sentir, de pensar y de hacer negocios puedan estar allí”, dijo la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina.

El evento contará con una cargada agenda académica en la que participarán 210 speakers, que se reúnen para reflexionar, inspirar y educar a los asistentes a través de paneles, conversatorios, talleres certificados e intervenciones individuales.

En total son 19 países representados por activistas, personalidades de la política, empresarias y empresarios, celebridades y quienes toman las decisiones.

Dentro de los principales temas que se abordarán serán la agenda 2030 como la economía del cuidado, la conservación ambiental, la inclusión financiera, el liderazgo femenino, la educación, el deporte, la salud, la tecnología y muchos más, serán puesto bajo el lente de la equidad de género con el objetivo de visionar un camino claro hacia un mundo más equitativo, igualitario y respetuoso de la diferencia.

De acuerdo con Nadia Fernanda Sánchez Gómez, Presidenta de la Fundación She Is y reconocida como Mujer Cafam 2024, “esta edición del She is Global Forum seguirá fomentando la promoción de proyectos de innovación social, que impulsen la equidad de género y seguirá fortaleciéndose como un ecosistema que le permita a las empresas y organizaciones posicionarse y apostar al desarrollo de oportunidades y posibilidades para la mujer. Este espacio apostará al poder del cambio, brindando un escenario para que muchas mujeres puedan mostrar, no solo su protagonismo en historias de lucha personal, sino profesional”.