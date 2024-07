Están desatados los hurtos con escopolamina en Medellín: roban al menos una persona por día

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, expresó su preocupación por los constantes robos que se están presentando a los ciudadanos en Medellín, bajo la modalidad de escopolamina. Hasta la fecha, se han registrado 259 casos de hurto con esta sustancia, lo que significaría al menos 1 caso por día.

De igual manera, las autoridades indicaron que este robo se ha hecho popular en los barrios de Laureles y El Poblado en la capital de Antioquia, donde extranjeros y nacionales han sido víctimas de estas sustancias, que llevan a las personas a perder el conocimiento y terminan siendo robados de sus pertenencias.

La Policía informó que una de las más recientes víctimas se identificó como David Sierra, que conoció a un hombre a través de una aplicación de citas que sería de nacionalidad uruguaya y que cuando se ganó su confianza y la de un amigo de él, les robó alrededor de 40 millones de pesos, cuando los drogó en una finca.

Los amigos que resultaron siendo víctimas, indicaron que estaban tomando cerveza en una finca, de la nada perdieron la conciencia y al siguiente día no se acordaban de lo sucedido. Uno de los hombres era de ciudadanía estadounidense y se despertó con sangre en varias partes de su cuerpo.

“Me desperté con un dolor de cabeza, mal, mal, casi que no me podía parar, pues las piernas, las rodillas, se me iban. De mi habitación al estudio fui a buscar el computador y el computador no estaba por ningún lado y a él se le llevaron los computadores, celular, billetera y todo el sistema de cámaras de la finca se lo habían desconectado de internet”, indicó la víctima.

Una vez se despiertan y logran llegar a la ciudad, se percataron de que habían hecho una compra de 500.000 pesos en un casino y otra de 150.000 pesos en una droguería. Además, hicieron otras compras que dieron un total de casi 40 millones de pesos.

La Policía del Valle de Aburrá ha invitado a los ciudadanos a que estén atentos a las personas que tienen acceso a sus bebidas y tratar de prevenir el contacto cercano con personas extrañas, pues es una modalidad que cada día aumenta más.