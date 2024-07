Delincuentes simularon un choque y atracaron a reconocido cantante vallenato en Medellín

La víctima de los delincuentes en Medellín fue el artista de vallenato ‘Mono’ Zabaleta cuando se trasladaba desde el aeropuerto José María Córdova hacia la capital antioqueña. Los delincuentes simularon un choque para poderlo interceptar y poder robarle sus pertenencias.

Este es el nuevo hecho de inseguridad que preocupa tanto a los habitantes como a las autoridades del departamento de Antioquia, ya que la víctima del más reciente caso es el del reconocido cantante de vallenato.

Cantante vallenato fue víctima de los delincuentes en Medellín

El artista ‘Mono’ Zabaleta fue víctima de los ladrones junto a su equipo de trabajo cuando se desplazaba entre el aeropuerto José María Córdova de Rionegro y la ciudad de Medellín para realizar una presentación artística.

En el recorrido las víctimas fueron interceptadas por seis hombres que se movilizaban en motos y después de simular un golpe con el vehículo en el que se transportaba el cantante vallenato, los obligaron a frenar. En ese momento uno de los delincuentes aprovechó para amenazarlos y quitarles algunas de sus pertenencias de gran valor, tanto al artista como a los integrantes del equipo de trabajo.

De acuerdo con la publicación del cantante vallenato el hecho se registró en la tarde de este sábado, sobre las 5 de la tarde, cuando aún es de día.

“Me acaban de atracar en pleno norte de Medellín, que Inseguridad la que hay en este país, por poco me matan. No lleguen con prendas de valor al aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, ahí está una mafia grande de atracadores ayudados por los choferes de taxis y otros transportes”, escribió el cantante vallenato.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Es lamentable la inseguridad en la que nos tiene sumergidos este gobierno”, “A mí me robaron mi carro en pleno centro de Medellín, está gente de @FiscaliaCol y @seguridadmed no me quisieron ayudar con los videos para poder saber las placas del carro en que se movían los bandidos que casi me matan. Pero las fotomultas si llegan claritas @FicoGutierrez” y “Está muy jodida la cosa en algunos sectores, aunque si fue en Rionegro este es el oriente antioqueño, no el norte... , pero sí lamento mucho lo sucedió y ojalá tanto el gobernador como la alcaldía de Rionegro presten atención a este y muchos casos que andan pasando”.