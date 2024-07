“La peor forma de ayudar a Venezuela es ir a hacer proselitismo”: Daniel Quintero Calle

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, se pronunció sobre los exmandatarios y demás políticos que intentaron llegar hasta Venezuela para poder ser observadores de las elecciones presidenciales en las que los venezolanos se juegan el seguir bajo el gobierno oficialista de Nicolás Maduro o darle un cambio al país con el candidato de la oposición Edmundo González, del partido político de María Corina Machado .

Quintero criticó a quienes intentaron viajar a Venezuela y nuevamente hizo referencia a Álvaro Uribe insinuando que fue quien le facilitó el camino a Hugo Chávez.

Daniel Quintero Calle criticó a los políticos que quisieron viajar a Venezuela por las elecciones

“La peor de las peores formas de ayudarle a Venezuela es ir a intervenir en las elecciones. Nada le convino más a Chávez que Uribe y a Maduro que Duque y su concierto”, escribió el mensaje que acompañó con un video.

En el video, Quintero inició diciendo: “la peor de las peores formas de ayudarle a Venezuela es irse allá a hacer populismo e intervenir en las elecciones. Nada le convino más a Chávez que Uribe. Nada le convino más a Maduro que el concierto de Duque y todo ese espectáculo, por eso, los que vayan de observadores por favor, no se vayan a hacer proselitismo que no ayudan, por el contrario dedíquense a hacer lo que hacen los observadores: cuidar que cada voto sea contado”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Pero pareciera que la lista de los observadores colombianos que podían y no podían entrar a Venezuela, la hubieran hecho desde Bogotá”, “Así como nada le convino más a Fico que vos”, “Quinterito porque no te quedas callado, así te creen más” y “Habla el del “el cambio en primera” jajaja más bien díganos que le conviene más a Venezuela, Maduro o Edmundo? No nos quedó clara su posición”,