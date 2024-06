“Ni a John Wick se le ocurre atracar en barrio Antioquia”: Ladrón casi no queda vivo para contarlo

A través de las redes sociales se conoció el caso en el que un presunto ladrón intentó cometerle un hurto a un hombre que estaba en un local comercial ubicado en el barrio Antioquia de Medellín y terminó en la clínica. El hecho incluyó una balacera, luego que la víctima se defendiera con una arma traumática e hiriera al delincuente.

Los hechos se registraron el pasado martes, 18 de junio, en las horas de la tarde en la carrera 65B con 26 del barrio Trinidad.

Ladrón resultó herido cuando intentó robar en el barrio Antioquia

Por el momento, se ha logrado establecer que el sujeto llegó hasta una tienda de la zona y habría amenazado a un hombre que estaba en el lugar con un arma blanca, por lo que éste reaccionó y le disparó en varias ocasiones con un arma traumática.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, conocido por Q’hubo Medellín, varias personas que se percataron del hecho intervinieron y golpearon al sujeto durante varios minutos. Los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá tuvieron que intervenir y por la gravedad de las heridas fue trasladado a la Clínica Medellín de Occidente, donde recibió atención médica.

Algunos usuarios de internet se pronunciaron al conocer el hecho diciendo que: “Ni a John wick se le ocurre atracar en barrio Antioquia”, “Ese si estaba aburrido de vivir”, “Que agradezca que quedó vivo”, “el que no sabe es como el que no ve”, “Tuvo que ser un turista de Venezuela que no conoce que el barrio Antioquia está blindado contra la ratonera”, “Ese no debe ser de acá. Solo un lelo se le ocurre ir a robar allá”, “Mínimo es venezolano y recién llegado por qué cualquier paisa sabe que allá uno no se puede poner a inventar” y “Ese no conoce Medellín”.