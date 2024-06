“La respuesta es NO”: Gobernador de Antioquia se negó a participar de diálogos con disidencias de las Farc

A través de la redes sociales, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, explicó las razones por las que decidió no aceptar la invitación a sentarse en una mesa de diálogos con el Estado Mayor Central de las Farc. El mandatario de los antioqueños indicó que las Farc ya firmaron un Acuerdo de Paz y que ahora le piden que se siente con aquellos que han incumplido.

El gobernador insistió en su respuesta en señalar a los disidentes de las Farc en ser “criminales” que no han dado muestras de paz y que por el contrario han sembrado terror en el departamento.

Gobernador de Antioquia se niega a sentarse a dialogar con disidencias de las Farc

Otty Patiño firmó la carta, fechada del 18 de junio, en la que le dicen: “le extendemos la invitación a participar de la reunión de diálogo social en Antioquia, que tendrá como objeto abordar y construir un plan de transformaciones territoriales para la paz en el norte de Antioquia (...) Para la política pública de paz del Gobierno Nacional, es importante su apoyo, conocimiento y contribución”.

El gobernador respondió diciendo que: “Antioqueños: recibí esta invitación del Comisionado de Paz que nos convoca a participar en una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc, este jueves 20 de junio en Yarumal. La respuesta es NO”.

Las razones que explicó son: “en el Gobierno de Antioquia, que tengo el honor de presidir, la paz se entiende como el imperio de la ley, la justicia y las oportunidades. Y si se quiere, la paz con muestras de buena voluntad. Las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me piden me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han dado muestras de paz en el departamento. Al contrario, siembran terror”.

Además, agregó que “durante este año, en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, la población antioqueña ha sido víctima de extorsión, reclutamiento, terrorismo, homicidios, desplazamiento y confinamiento por la presencia y accionar de este grupo ilegal. He sostenido diálogos abiertos con los reincorporados que dejaron las armas y también con las víctimas. Así nos mantendremos”.