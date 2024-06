“Hubo pánico”: hombre puso a secar pimientos y afectó a más de 40 familias en Rionegro

En un insólito hecho ocurrido en Rionegro, Antioquia, un reconocido comerciante de pimientos picantes se quedó dormido y ocasionó una emergencia con sus vecinos en el barrio Santa Ana.

El medio Mi Oriente, entrevistó a José Ramiro, comerciante y dueño del Punto del Ají en la Galería en Rionegro, quien contó cómo sucedieron los hechos.

“Hubo un cliente que me encargó para molerlo, para hacer una pizzas, me fui para la casa, llegué un poquito cansado, entonces cogí el horno microondas y comencé a sacarle el 100% de humedad, porque para poderlo guardar que no le de hongo hay que sacarlo, entonces, le coloqué unos grados de calor y me quedé dormido”, comenzó contando Ramiro.

El microsueño que tuvo el comerciante de pimienta, afectó casi a 40 familias, quienes presentaron molestias en los ojos y en la respiración. “Empezaron a llorar, a vomitar y como no están acostumbrados , hubo pánico, la comunidad se molesta. Yo les pido disculpas porque no fue algo premeditado, simplemente fue un accidente, algo que se salió de las manos, ningún gas pimienta, ningún laboratorio, nada en absoluto”.

El hombre que ahora tiene 58 años de edad, ha dedicado 40 de ellos a los pimientos.