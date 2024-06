Jhon Poulos es declarado culpable por el feminicidio de la Dj Valentina Trespalacios

El juez décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento emitió el fallo condenatorio contra el estadounidense John Poulos por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios. El crimen que ocurrió el 22 de enero de 2023 en Bogotá y dejó consternada a la ciudadanía por lo cruel y crudo de los hechos que ocurrieron en un apartamento al norte de la capital, empieza a tener un cierre gracias a la condena impuesta por la justicia colombiana.

Aunque la Fiscalía General de la Nación solicitó la mayor condena posible para el crimen de homicidio culposo, por el cual fue declarado culpable Poulos, el juez optó por imponerle 43 años de prisión al estadounidense por el homicidio de la Dj colombiana Valentina Trespalacios.

Uno de los testimonios que más llamaron la antención, y de los que se cree fueron determinantes para que el juez condenara al norteamericano, se encuentra el de Laura Hidalgo, madre de la víctima, quien en medio del juicio aseguró que su hija “vivía en medio de una constante zozobra porque tenía que rendirle cuentas a John Nelson Poulos”.

Pese a que Carlos Abel Vera Rodríguez, abogado defensor de John Poulos, intentó afirmar que lo sucedido entre Trespalacios y el norteamericano no se trató de un feminicidio, sino de un homicidio culposo ya que Poulos se encontraba bajo los efectos del alcohol y drogas. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se trato de un feminicidio, además, lo acusó de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

En medio del juicio, Poulos aseguró que la noche en que sucedieron los hechos, “me levanté, me fui a bañar, vi a Valentina, traté de despertarla, pero no respondió. Estaba destruido, a ella la amaba, había estado con ella nueve meses. Imagínense matar a alguien que uno ama. La habitación me daba vueltas”, sostuvo.

Finalmente, Poulos aseguró que la noche en que sucedieron los hechos: “seguimos de fiesta. Estábamos consumiendo alcohol, tres bolsas de tusi y fumando Hooka”. Asegura que no recuerda todo lo que sucedió esa noche y los recuerdos son difusos, también aseguró que no sabe como regresó al apartamento.