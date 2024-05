El caos que se vivió en Medellín por el paro de taxistas: ciudadanos se quejaron por monumentales trancones

Este miércoles 29 de mayo se presentó un paro de taxistas en todo el territorio nacional pero fue en la ciudad de Medellín donde más se presentaron afectaciones en la movilidad, lo que provocó un caos para que los paisas pudieran desplazarse de un lugar a otro.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín indicaron en tiempo real el estado de las vías y en uno de los puntos donde más se presentó tráfico fue en la avenida 33 con calle 52, sentido oriente-occidente, la avenida Regional, a la altura del deprimido de Parques del Río, la avenida Las Palmas con calle 26, en ambos sentidos y la avenida 33 con calle 52, sentido oriente-occidente.

A través de redes sociales también usuarios indicaron que se presentaron cierres en la Avenida de Las Palmas y en el soterrado de Parques del Río, en la avenida Ferrocarril también se presentó un monumental trancón que afectó la movilidad de los paisas.

El secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González, realizó un llamado al gremio de los taxistas y transportadores para que la protesta se realizara pacíficamente y a los ciudadanos que planeen sus viajes con tiempo.

Paro de taxistas afectó a Medellín

Uno de las principales quejas de los taxistas fue el incremento en los precios de la gasolina y la falta de regulación de las plataformas digitales para servicios de transporte en la ciudad, pues quieren que se respete el gremio y las condiciones de los taxistas que se consideran que han sido afectadas por lo mismo.

Usuarios en redes sociales se quejan

Las personas en redes sociales han rechazado profundamente los paros que han realizado desde el gremio de los taxistas y el caos que generan en la movilidad.

“Por qué los taxistas no entienden que ya la gente no quiere transportarse con ellos, que hagan la reforma q tengan que hacer, pero los taxis ya no son la necesidad de cuidadano, ya los tiempos y formas de moverse cambiaron”, “Y para cuando hacen un paro para que les bajen los precios de los cupos?”, “Mientras tenga la posibilidad de pedir un Uber, nunca más tomo a esa manada de gamines”, “Con el comportamiento de ese gremio, la conclusión es: que vivan las plataformas digitales. Fuera los taxistas”, fueron algunos de los comentarios en X (antes twitter).