Convocatoria para becas, capital semilla y visibilidad de proyectos de mujeres y niñas líderes

Convocatoria She is en Medellín

Hasta el 30 de mayo está abierta la convocatoria para que mujeres y niñas líderes, así como organizaciones se inscriban a dos espacios de reconocimiento femenino: Innovation Tank y She Is Global Awards. De acuerdo con la organización, las premiaciones como parte del She Is Global Forum 2024, se realizarán el 8 y 9 de agosto, en el Gran Salón de Plaza Mayor Medellín , en donde las ganadoras recibirán estímulos como becas, capital semilla y visibilidad de sus proyectos.

Dentro de las invitadas especiales estará Pashtana Durrani fundadora de LEARN Afganistán, organización que aboga por la educación de las niñas y mujeres en el país, ganadora en 2021 de los Premios de Liderazgo Global Tallberg-SNF-Eliasson y Campeona Mundial de la Educación por el Fondo Malala.

Convocatoria para mujeres y niñas líderes en Colombia

“El empoderamiento y el coraje femenino serán reconocidos por la ONG internacional con impacto en Colombia “She Is” en sus dos concursos: Innovation Tank y She Is Global Awards, ambos con cierre de convocatoria hasta el 30 de mayo y en los cuales mujeres y niñas líderes, como también, emprendimientos con liderazgo femenino pueden proyectarse ante el sector público, privado, académico e inversionistas en el marco del evento She Is Global Forum 2024, que se realizará el 8 y 9 de agosto en el Gran Salón de Plaza Mayor Medellín. Además, recibirán premios como son: becas, capital semilla, formaciones”, indicó la organización.

Este evento tiene ingreso gratuito con previa inscripción en el que las líderes, junto con otros y otras de talla internacional participarán. Además, recibirán retroalimentación y estímulos para continuar con su labor por la equidad de género y el desarrollo sostenible.

“Decidimos crear el primer Ring de los Sueños y es dar la oportunidad de que mujeres de todo Colombia presenten sus proyectos de emprendimiento, a través de un Elevator Pitch y que puedan tener resultados, retroalimentación, poderse potencializar y visibilizar en grandes escenarios en donde hay inversionistas, inversionistas ángeles, capital semilla, becas. Esa emprendedora por primera vez se sube a mostrar sus proyectos y emprendimiento, ya sea de servicios, de maquila, entre otros, y que pueda, no solo exponerse, sino también, generar grandes oportunidades”, dijo Nadia Sánchez, fundadora de She Is.

Según Juan David Sánchez, director del evento She Is Global Forum 2024, este concurso es que contribuye en el fortalecimiento y el conocimiento de las mujeres, lo que les permite garantizar acceso a oportunidades y mejorar su condición de ingresos.

El requisito principal para la inscripción al concurso es que el emprendimiento esté liderado por una mujer y puede estar en los sectores industrial, servicios, ambiental, artes, tecnología, ciencia, agropecuario o cualquiera que tenga impacto social, económico y ambiental.

Es importante tener en cuenta que no tienen que estar constituidos en Cámara de Comercio y pueden aplicar niñas desde los 6 años, porque habrá una categoría especial infantil. También, universidades como la Javeriana, la Universidad de Antioquia, el Centro de Estudios Superiores (CESA), entre otras, fortalecerán este espacio con sus conocimientos académicos.