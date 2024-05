Daniel Quintero Calle aseguró que saldrá a pedir firmas para ganar la elecciones presidenciales

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, volvió a las redes sociales poco después de anunciar que se alejaría, pero lo hizo para reaccionar a la decisión del Consejo de Estado que le anuló la personería jurídica de su partido político ‘Independientes ’. A través de un corto mensaje anunció que saldrá a las calles a pedir firmas para lograr convertirse en el próximo presidente de la República.

Quintero aseguró que no se rendirá ante la decisión tomada por el Consejo de Estado y dejó claro que su objetivo es llegar a la presidencia de la República y ser el sucesor de Gustavo Petro.

Daniel Quintero Calle sigue firme en su aspiración presidencial así ya no tenga partido

“Contra viento y marea pero con Dios por delante. Aquí no nos rendimos. Saldremos a las calles a buscar las firmas que sean necesarias para participar y ganar las próximas elecciones presidenciales”, escribió en sus redes, acompañando la publicación con la noticia de la anulación de la personería jurídica de su partido político.

Los usuarios de internet de inmediato reaccionaron diciendo que: “No pues que te ibas de las redes por dos semanas, siempre con mentiras”, “¿Ya pasaron las dos semanas?”, “Deje estar soñando hermano que usted nunca va a llegar por allá”, “Las dos semanas más cortas de mi vida”, “No hombre, bájese de esa nube ayude aporte más bien para no perder el poder de nuevo con los mismos de siempre!!”, “Nada raro que después salga un fallo donde le tumben la mitad de las firmas por “falsas”” y “¿Con dios por delante? Positivo para tibio y futuro uribista candidato escondido de Uribe. Hasta aquí le llegó su campaña. Esa opinión en un estado Láico no tiene espacio”.

“Jamás se rinda. Siempre adelante, que el futuro se parece a nosotros. Valientes y esforzados por una mejor Colombia. Siempre lo apoyaré, convencido de que usted es la mejor opción” y “Siempre Adelante, Ilustre Ex-Alcalde, cuando más oscuro se pone, es porque pronto llegará el amanecer”.