Anulan la personería jurídica del partido “Independientes” de Daniel Quintero

El consejo de estado resolvió declarar la nulidad de la resolución 1545 del 1 de marzo de 2023 por medio de la cuál el Consejo Nacional Electoral reconoció personería jurídica a la agrupación política “Independientes”

El concejal Alejandro De Bedout, explicó que “La Veeduría Transparencia Electoral argumentó que: - Independientes no participó en las coaliciones del Pacto Histórico Colombia y no tenía personería jurídica para acuerdos de coalición. - El CNE afirmó falsamente la pertenencia de Alex Flórez y Alejandro Toro a Independientes, ya que ellos participaron bajo el aval de Colombia Humana. - Independientes no postuló candidatos al Congreso en 2022, infringiendo la constitución. - El CNE aplicó incorrectamente la figura de adhesión a una organización sin personería jurídica. - Flórez y Toro, al afiliarse a Colombia Humana, no pueden transferir sus réditos electorales a independientes”.

