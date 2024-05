“No tengo ninguna cuota allá”: Daniel Quintero se refirió a las acusaciones del director de la UNGRD

Luego de los señalamientos que ha recibido el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por parte del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, sobre presuntas asignaciones de puestos, contratos y favorecimiento de intereses particulares en su periodo en la alcaldía, el exfuncionario indicó que “no está metido en absolutamente nada”.

En conversaciones con Blu Radio, el exalcalde indicó que las acusaciones hacen parte de una estrategia de Carrillo, “para desviar la atención de una pregunta” que Quintero le ha hecho desde hace tiempo acerca del nombramiento en la Secretaría General de un sobrino de Iván Name, presidente del Congreso de la República, quien está investigado por “entregar 3000 millones de pesos” en el escándalo de los carrotanques de la Guajira.

“Que caiga él tenga que caer, no tengo ninguna cuota allá. Lo que estoy diciendo es muy sencillo, creen de verdad que no hay un impedimento jurídico, por lo menos ético, en que el sobrino de una persona que está hoy denunciada esté en la Secretaría General, donde están las pruebas; eso lo sabe todo el país”, indicó Quintero.

Además aseguró que no tiene ninguna cuota allá y tampoco en “ninguna parte del Gobierno Nacional”. “A mí me pueden revisar por donde quieran, ya llevan cuatro años en esas, y no van a encontrar porque desde el primer segundo entendimos que no nos podíamos parecer a quienes estábamos enfrentando”.