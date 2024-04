Gringo habría ido a Medellín en 45 ocasiones a abusar de niñas: así eran los chats con la proxeneta

Autoridades estadounidenses capturaron en Miami a un sujeto identificado como Stefan Andrés Correa, de 42 años de edad, un individuo que habría estado en Medellín, Colombia desde el año 2022, en al menos 45 oportunidades para cometer delitos sexuales con niñas menores de edad.

Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, dio a conocer a través de sus redes sociales que las autoridades encontraron conversaciones en las que el sujeto habría negociado a cuatro niños entre los 11 y 12 años.

En los chats, el hombre le proponía a una mujer, al parecer la proxeneta de los menores de edad, que tuviera niñas que les daba desde los 300.000 pesos colombianos hasta celulares de alta gama.

“¿Está lista para todo?” le dice Correa a la mujer en el chat, a lo que ella responde “¿Qué quieres decir?”, a lo que él contesta de vuelta “¿Me va a dejar llegar hasta el final o va a llorar y me va a pedir que pare?” la mujer le responde de forma afirmativa al hombre a lo que él responde: “Necesitas estar en el baño, por favor, para que haya privacidad porque probablemente volverá a llorar de dolor. Así sabrá que no hay vuelta atrás. Si ella se porta bien y me cuida bien, podrás seguir trayéndola y cada una recibirá 300.000 pesos”.

El hombre sigue diciéndole a la que sería la presunta proxeneta que necesita que no se meta, así la niña llore y que la recompensa sería un celular de alta gama. “Necesito que ella entienda, si llora, voy a seguir adelante. Por favor, no interrumpas, pase lo que pase, ¿vale? Si todo va bien puede ser un IPhone XS”.

En Estados Unidos le imputaron el delito de intento de tráfico sexual de una menor e intento de viajar para participar en una conducta sexual ilícita. Correa podría enfrentar una sentencia mínima de 15 años de prisión o la sentencia máxima de cadena perpetua, depende del juicio.