Habló una de las parejas de Manuel Bermúdez y aseguró que desde enero había terminado la trieja

La muerte de Manuel Bermúdez, líder LGBTIQ+ y docente de la Universidad de Antioquia, fue el pionero en la legalización del poliamor y crear una trieja en Medellín y Colombia en el 2017 , tiene conmocionados a los medellinenses. Desde el pasado 8 de marzo su cuerpo fue encontrado en estado cadavérico en Santo Domingo, municipio antioqueño; pero solo hasta hace pocos días se logró su identificación.

PUBLIMETO COLOMBIA contactó a Víctor Prada, una de sus parejas y se pronunció, confirmó que la relación había terminado desde enero y por esa razón habían perdido todo contacto.

La trieja había terminado en enero

Sobre el proceso de la entrega de los restos de Manuel Bermúdez, dijo que: “No sabemos nada, aún está en investigación la causa de su muerte. Así que aun no nos han hecho entrega del cuerpo, ni lo harán hasta que termine la investigación”.

Además, reveló que “el cuerpo fue llevado a medicina legal el 8 de marzo y que no se identificó hasta apenas ayer (18 de abril) que notificaron a los medios. Inmediatamente nos enteramos fuimos a reclamarlo y como ya mencioné aun sigue en investigación”.

Ante los rumores de que ningún familiar fue a reconocerlo, dijo que “ sí aclaro que no fue que ningún familiar no fue a reclamarlo, sino que no teníamos información sobre él, ni su paradero. Hasta apenas antier que lograron identificar el cuerpo y notificarnos. Desde el pasado mes de enero finalizó nuestra relación en mutuo acuerdo y el siempre pidió que al romper lazos ningunos nos buscáramos más. No nos imaginamos que estuviera en medicina legal. Al terminar nuestra relación como cualquier otra relación perdimos contacto con él”.

“Inmediatamente Medicina Legal identificó el cuerpo y publicó que él esta allá, nos enteramos del suceso y fuimos a reconocerlo y hacer todo lo correspondiente a las exequias”, agregó.

El presidente Gustavo Petro se refirió al caso a través de su cuenta de X antes Twitter, diciendo que: “Le solicito muy especialmente a @FiscaliaCol la investigación del asesinato de Manuel José Bermúdez en Antioquia. Colombia debe ser un país de la Libertad”.

“Al presidente solicitar a la Fiscalía que se investigue exhaustivamente, nos dijeron que el cuerpo lo entregarán una vez finalizado el proceso. Están investigando las causas porque la fiscal especial aún no determina cómo fue la muerte. Están realizando análisis y ya la Fiscalía determinará lo sucedido. Solo la Fiscalía determina si fue un suicidio o un homicidio”, agregó Víctor.

“Por ese motivo no nos podemos adelantar a sacar conclusiones apresuradas. Y dejaremos que los expertos hagan su trabajo y determinen. Ahora como familia nos encontramos en duelo y pedimos que nos respeten nuestro dolor y pérdida. Pues fueron 24 años con Alejandro y 10 años conmigo. Muchas historias y vivencias de todo tipo. Y no por dos meses en los que no estuvimos juntos vamos a dejar de sentir el dolor de un ser que amamos”, puntualizó.