Procuraduría anunció que abrirá investigación sobre varios hallazgos contra Daniel Quintero Calle

Este martes, 16 de abril, se confirmó que la Procuraduría General de la Nación asumió las investigaciones de los presuntos casos de corrupción de la administración de Daniel Quintero Calle, que fueron denunciados por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga dentro de los 501 hallazgos durante el empalme realizado.

De acuerdo con Caracol Radio, será el ministerio público el encargado de realizar las investigaciones correspondientes a los hallazgos de presunta corrupción que fueron presentados por el alcalde actual ante los medios de comunicación.

Según conoció la emisora, la Procuraduría le retira las competencias a la Personería Distrital de Medellín en los casos denunciados que están relacionados con: El software de ingles direccionado, los códigos secretos para el presupuesto participativo, el lote de Aguas Vivas, el predio de una funeraria que no sirve para un jardín infantil, los computadores futuro, los 12 mil millones de pesos perdidos en la clínica de la 80, el contrato de chatarrización, el contrato de mantenimiento del Parque de las Aguas y los contratos a dedo para el mantenimiento de jardines públicos.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación también adelantó procesos judiciales por presuntos casos de corrupción y delitos contra la administración pública, por delitos de peculado por apropiación en favor de tercero, contratación sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

