Daniel Quintero Calle anunció que se va con su familia del país

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien renunció a su cargo tres meses antes de terminar su mandato y que ha sido un fuerte opositor y crítico al gobierno de Federico Gutiérrez, publicó un mensaje a través de sus redes sociales en el reveló que se va con su familia del país, que se concentrará en dictar conferencias, estudiar y escribir.

A través de sus redes sociales, sus herramientas principales de comunicación durante los primeros meses del año, el exmandatario ha sido uno de los principales críticos del gobierno de Federico Gutiérrez.

A través de Instagram el exalcalde publicó un extenso mensaje en el que se refirió a los primeros 100 días del gobierno actual, a lo que sucedió en el suyo y sobre los planes que tiene con su familia, entre los que está la salida del país.

“Los últimos 100 días dediqué mi tiempo a realizar control político Federico Gutiérrez. Sabíamos que los medios, que estuvieron prestos a amplificar las mentiras del uribismo, se esforzarían igual para tapar la ineptitud y la corrupción del nuevo gobierno. En sólo 100 días de control político, dejamos en evidencia cómo engañaron a Medellín: desarticularon la secretaría de seguridad, se dispararon los atracos y homicidios”, dijo en la primera parte del mensaje.

Además, aseguró que visibilizó la crisis de las basuras, olvidando que durante su mandato inició la problemática y desde el mes de mayo de 2022 lo reveló PUBLIMETRO COLOMBIA , cuando en la ciudad ya existía un grave problema al respecto y solo hasta mediados del 2023 fue que creó el programa “Escombros cero”.

“Visibilizamos la crisis de basuras, cómo acabaron programas exitosos “escombros cero” y la recolección nocturna. Cómo protegieron a un pedófilo para que escapara del país. Como vendieron las torres de UNE-EPM. Como maquillaron cifras en seguridad, y como trataron de engañar al país con un “informe forense” que nunca existió”, afirmó.

Luego siguió diciendo que: “no hay gestión perfecta, pero tratamos de acertar. Los resultados de nuestra administración muestran logros en seguridad, empleo, y educación que hoy están en riesgo. Fuimos la ciudad que mas gente sacó de la pobreza y la de mayor ejecución. La ciudad que mejor manejó la pandemia y el estallido social. Enfrentamos a las mafias que destruyeron a Hidroituango, los pusimos a pagar, y la represa a funcionar. Sacamos adelante el Metro de la 80 y mil proyectos más”.

Al final dijo que se va del país y dijo que “cuando tenga que pronunciarme sobre algún tema relevante lo haré. Sin embargo estaré dedicado, principalmente, a temas de inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Estaré unos meses estudiando fuera del país, dando conferencias y escribiendo. Pero en especial, dedicado a Diana y mis chiquitas que se lo merecen todo. Gracias a todas las personas que me han acompañado en Medellín y en Colombia. Somos mayorías y venceremos”.

Su publicación generó múltiples reacciones de los usuarios de internet que le dijeron que: “Le dio por trabajar cuando ya no le tocaba . Mejor acepte que ni el 10% de Medellín lo quiere hermano”, “Si fuiste tan bueno como decís, porque les dieron la mayor paliza electoral que le hallan dado a un candidato a la alcaldía en Medellín. El chiste se cuenta solo”, “QUE FELICIDAD, por fin vamos a descansar de este mal sueño que tuvo Medellín. Ojalá y se quede estudiando bastante de “inteligencia” aunque sea artificial porque natural no tiene” y “Se dedicó a preocuparse por la ciudad después que la dejó abandonada y cuando tuvo la oportunidad no trabajo en lo que le correspondía...en fin la hipocresía”.