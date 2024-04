Urgente: expiden orden de captura contra señalado pedófilo gringo hallado con niñas en Medellín

Después de que el presidente Gustavo Petro aseguró que pediría que extraditaran al ciudadano estadounidense Timothy Allen Livingston, quien fue hallado con dos niñas en un hotel de Medellín, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez expidió una orden de captura en su contra.

El audio por el cual el norteamericano tendrá que responder ante la justicia colombiana es el de demanda de explotación sexual.

De acuerdo con la información compartida por la emisora Caracol Radio, ahora el ente acusador estudiará s la posibilidad de emitir una circular azul de Interpol con el fin de capturar al señalado pedófilo, quien viajó a Estados Unidos antes de que las autoridades colombianas pudieran judicializarlo.

Esto podría ayudar a materializar las declaraciones del presidente Petro, quien se había pronunciado sobre el tema. “El gobierno pedirá en extradición al gobierno de los EEUU al pedófilo del hotel de Medellín, y pedirá un informe sobre por qué el pedofilo logró huir y cuál es su nombre (SIC)”, señaló el primer mandatario el pasado miércoles 3 de abril a través de su cuenta de X (antes Twitter).

No obstante, las autoridades aún no habían podido hacerle la solicitud al gobierno estadounidense debido a que aún no había una orden de captura en contra de Allen Livingston.

El caso ha generado una gran indignación a nivel nacional debido a que aún no son claros los motivos por los cuales el ciudadano estadounidense logró quedar en libertad después de que fue interceptado por la Policía.

Así hallaron al ciudadano estadounidense con niñas en Medellín

El presunto caso de explotación sexual contra las dos niñas de Medellín se dio después de que un vecino del hotel donde se estaba hospedando Allen Livingston lo viera entrando con las menores de edad al recinto.

El ciudadano llamó a las autoridades y al lugar acudieron los agentes de Policía que, sin embargo, no capturaron al ciudadano norteamericano. De acuerdo con las primeras explicaciones que dieron, no encontraron al hombre cometiendo ningún delito en flagrancia y, a su vez, las niñas negaron haber sido víctimas de cualquier tipo de violencia sexual.

No obstante, múltiples voces han señalado que el norteamericano no debió quedar en libertad. La Procuraduría General de la Nación ya le puso la lupa al tema. “La entidad busca esclarecer las razones por las cuales los policías retuvieron inicialmente al ciudadano estadounidense y posteriormente, fue dejado en libertad sin la debida judicialización. El equipo de investigadores de la Procuraduría también estuvo en el lugar de los hechos, sector el Poblado, para recoger y analizar testimonios claves en este aparente caso de violencia sexual contra dos menores de edad”, indicó el ente de control.