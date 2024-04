“Tiene rabo de paja”: Le dicen a Alex Flórez por criticas en el caso de las niñas encontradas en hotel

Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, se ha pronunciado a través de sus redes sociales para criticar fuertemente el actuar de las autoridades y de la Alcaldía de Medellín, en el caso de Timothy Alan Livingston, el norteamericano que fue encontrado con dos niñas de 12 y 13 años dentro de un hotel en Medellín.

Flórez ha publicado varios mensajes a través de su cuenta de X antes Twitter, en la que asegura que la Alcaldía de Medellín en cabeza de Federico Gutiérrez dejó volar al norteamericano, al reaccionar tres días después que fue encontrado el sujeto con las niñas.

“La derecha de este país es toda parecida, mediocre y floja, el gringo se voló mientras Fico se asoleaba”, “La administración en Medellín salió a decir que no capturaron al gringo porque no había flagrancia, ¿entonces cómo hicieron para sellar el hotel? ¿Qué motivó la resolución de cierre? Ocultaron el nombre del hotel durante varios días y dejaron volar al gringo. Fico miente”, escribió Flórez.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “El más parecido al gringo es usted, se parecen en lo puteros”, Es decir, a usted no lo debimos dejar ir a rehabilitación, pues orinado, borracho y con probablemente una menor de edad entrando a un hotel de Cartagena. Esta gente no tiene vergüenza”, “Qué cinismo el de estos “personajes”, este “senador” por fortuna no logró volarse en Cartagena. Irrespetó a la autoridad, evidenció a quién pretendía ingresar al hotel y ¿ahora posa de censor moral de sus prácticas similares?”, “Si tiene rabo de paja no se arrime a la candela” y “Usted es la persona menos indicada para opinar al respecto después del escándalo que protagonizó en Cartagena, la verdad me parece muy cínico de su parte, usted no tiene moral para posar de buena persona ahora”.

El senador le respondió al último mensaje diciendo: “Ah ok, según tú como me equivoqué me tengo que encerrar y nunca levantar la cabeza. Seguro tú nunca has tropezado, pero yo estoy orgulloso de mis cicatrices, son la evidencia de que he vivido y aprendido. ¿Qué? ¿es que para condenar delitos hay que ser un ser sin errores? Que argumento tan flojo. Tú te crees mejor persona que yo porque no te pegaste como yo? No tienes ni idea de lo que es superar algo así y te crees con el derecho de entrar a una red a señalar desde una grada moral a otros y decirles que no son buenas personas. Hipócrita”.