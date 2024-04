“Más de 20 funcionarios conocieron del caso”: Daniel Quintero sobre caso del gringo encontrado con niñas en hotel

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, aseguró a través de su cuenta de X antes Twitter, que más de 20 funcionarios conocieron el caso de Timothy Alan Livingston, el norteamericano que fue encontrado con dos niñas de 12 y 13 años dentro de un hotel en Medellín, el pasado jueves 28 de marzo. Quintero también sugiere que se ocultó la información por ordenes de la Alcaldía.

En el mensaje, el exmandatario indica que otros funcionarios de la Alcaldía conocieron del caso y que por eso se demoraron en entregar la identidad del norteamericano y del establecimiento.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Daniel Quintero insiste en que más de 20 funcionarios conocían de caso

“Más sobre el Pedófilo del Poblado. Más de 20 funcionarios conocieron del caso. 12 policías entraron a la habitación: Vieron el jacuzzi, los condones usados y las drogas. En lugar de capturarlo y presentarlo a la Fiscalía, lo llevaron a las instalaciones del CTP de la Alcaldía. En la Alcaldía más funcionarios supieron lo que pasaba. Sólo una orden de muy alto nivel podía liberar al pedófilo, esconder su nombre mientras salía del país, esconder el nombre del hotel, y ocultar las pruebas. ¿El dueño del hotel llamó al Alcalde pidiendo que le ayudaran? ¿La Alcaldía dio la orden de “manejar” el tema? No lo lograron”, afirmó el exalcalde.

🚨 Más sobre el Pedófilo del Poblado |Más de 20 funcionarios conocieron del caso. 12 policías entraron a la habitación: Vieron el jacuzzi, los condones usados y las drogas. En lugar de capturarlo y presentarlo a la Fiscalía, lo llevaron a las instalaciones del CTP de la Alcaldía.… — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 3, 2024

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “ya me parece gracioso... este man se quedo peleando sólito... sigue alegrándonos los minutos del día”, “Sabes como mucho del tema, quienes estuvieron, que hicieron, como lo hicieron, que había, que no había, nombres, rangos, todo !!! Eehhhh Como raro, que sepas tanto!!! “El ladrón juzga por su condición”” y “Para los ciudadanos de Estados Unidos no hay ley en Colombia, parece que la justicia en Colombia no sabe manejar este tipo de situaciones cuando hay un norte americanos de por medio.