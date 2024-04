Establecimientos comerciales de El Poblado protestaron por decreto de cambio de horario

En la tarde de este martes, 2 de abril, comerciantes de El Poblado salieron a las calles de sector para protestar en contra del decreto firmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con el que se reduce el horario de servicio en los locales que venden licor hasta la 1 de la mañana durante un mes. Esta decisión fue tomada luego de conocerse el caso de las dos niñas de 12 y 13 años que fueron encontradas dentro de la habitación de un hotel en compañía de Timothy Alan Livingston , de origen norteamericano.

Los comerciantes del parque Lleras, en el Poblado, hicieron un plantón en contra de las medidas tomadas y aseguran que los efectos económicos los puede llevar a la quiebra.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Comerciantes de El Poblado hicieron plantón en contra de las medidas del alcalde

Por cuenta de las medidas, los comerciantes y los dueños de los establecimientos comerciales aseguran que esta reducción del horario no soluciona la problemática, pero sí afectaría a más de 5.000 empleos. “Es una medida desproporcionada que no guarda causalidad con el propósito de mitigar los riesgos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Afectará el empleo y la economía”, dijo Asobares Antioquia a través de un comunicado.

“Estamos comprometidos, y queremos erradicar a las dinámicas ilegales y las organizaciones que están detrás de este flagelo en el sector, queremos aportar para erradicar la prostitución y sobre todo la explotación sexual de menores de edad, pero no es con el cierre a la 1:00 a.m. como se va a solucionar esto, la medida no aporta en nada con la solución de la problemática”, dijo Paul Aguilar, vocero del gremio de comerciantes.

Aseguran que estas medidas lo único que lograrán es que los clientes de los bares, restaurantes y establecimientos nocturnos se vayan a otras zonas de la ciudad antioqueña.