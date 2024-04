Cielo Rusinque indicó qué pasará con el hotel donde encontraron a norteamericano con dos niñas y criticó a Fico

En Medellín hay indignación por el caso que se conoció este sábado, 30 de marzo, cuando un hotel fue sellado luego de que se comprobara que un norteamericano ingresó en horas de la madrugada con dos niñas de 12 y 13 años de edad. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que intervino en el establecimiento después de recibir la alerta de un ciudadano. De inmediato, a través de las redes sociales se exigía una acción inmediata y conocer la identidad del sujeto. Sin embargo, solo fue hasta el domingo que el alcalde Federico Gutiérrez indicó el nombre del sujeto e informó que este ya había salido del país.

El alcalde dijo que: “me parece ridículo que frente a un caso como estos se dé el cierre temporal de tan solo 10 días de un establecimiento en el cual ocurrieron estos hechos. Pero, también hay que aclarar que una cosa es lo que desea uno como ciudadano o como alcalde y otra lo que la Policía puede hacer con la legislación actual y al Código de Policía”.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, se pronunció a través de sus redes sociales diciendo que: “observado con frustración e indignación lo ocurrido en Medellín con el caso de las dos NIÑAS llevadas a un hotel por un ciudadano estadounidense, cualquiera diría que no precisamente para enseñarles rondas infantiles. Desafortunadamente, como Superintendencia es importante aclarar que no tenemos la competencia para actuar en este tipo de casos”.

Luego aclaró que: “al menos no en primera medida y lo comento pues nos suelen mencionar esperando que hagamos algo al respecto. No obstante, en mi calidad no de funcionaria, sino de ciudadana y madre, manifiesto mi total rechazo frente a la falta de acción oportuna en casos como estos y lamento que se pretenda aprovechar la situación con poses demagógicas y política barata cuando ya el presunto pederasta está fuera del país”.

Asimismo, destacó que: “Valga recordar el Artículo 315 de la CP y las atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante”.

Rusinque se fue contra el alcalde de Medellín diciendo que: “Con la publicación de la foto del pasaporte después de haber disfrutado del fin de semana de playa, no creo que se esté dando la respuesta oportuna que uno esperaría de la Primera autoridad de Policía de Medellín. Urge tomar en serio el problema de la explotación sexual de menores. La promoción del turismo tiene que ir acompañada de una política eficaz contra ese flagelo y la articulación de todos los responsables es fundamental, plantando iniciativas y políticas serias. Los problemas de la ciudad son estructurales, obedecen a una multiplicidad de causas y no se resuelven con declaraciones y show oportunistas, falsos moralismos y grandilocuencia”.

“Este ciudadano, este pervertido, este depravado, una vez entra la Policía es llevado a uno de los CTP y allí permanece alrededor de 12 horas, en donde es individualizado y donde se tiene plena identificación de quién es esta persona, que voy a dar su nombre, porque yo quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado, porque yo quiero que no solo se sepa en Colombia, sino que se sepa en Estados Unidos o en cualquier país y que alguien que crea que puede venir a nuestra ciudad a hacer lo que quiera con nuestros niños, niñas y adolescentes está muy equivocado; y quiero en todas partes la gente replique ese nombre para que, por lo menos, mientras la justicia llega en un caso como estos, por lo menos que le llegue el escarnio público y que haya una sanción social”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Gutiérrez indicó que: “este estadounidense de 36 años se llama Timothy Alan Luvigston, llegó en un vuelo desde Fort Lauderdale a Medellín la semana pasada y regresa en un vuelo directo el viernes 29 en horas de la tarde”.