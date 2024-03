“Hizo un show mediático que solo habla mal de él”: Le reclama Daniel Quintero a Fico por las pruebas

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, había anunciado que estaría alejado de las redes sociales y que se iría para un retiro espiritual. Este lunes, 18 de marzo, volvió y le dedico su primer mensaje a Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, para reclamarle el no haber presentado las pruebas que le exigía hiciera públicas sobre los 501 hallazgos de corrupción de su administración .

Quintero a través del mensaje publicado en su cuenta oficial de X o Twitter volvió a las redes para decir para referirse nuevamente al incumplimiento de Federico Gutiérrez por no entregar las evidencias de los 501 hallazgos de corrupción durante su administración.

“Como lo esperaba, el Alcalde Federico Gutiérrez no hizo públicas las pruebas ni las entregó a las autoridades por una razón sencilla: No las tiene. Hizo un show mediático que solo habla mal de él. De su deseo y del deseo de las mafias por empañar nuestra gestión. Por mi parte, siempre estaré listo para que se revise mi actuación ante las autoridades: 4 años de tener encima al Fiscal, al Contralor y a la Procuradora así lo ha demostrado”, escribió Quintero.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Parece que el retiro no le sirvió de mucho!!”, “Daniel debe de esperar que te citen de los entes de control para que conozcas de primera mano de lo que se acusa”, “Que más pruebas quiere, de pasar a vivir en una casa estrato 2 a una de estrato 6 en un solo periodo como alcalde” y “No dizque se iba a retirarse? Ya volvió tan rápido? Ni crea que le van a dar las pruebas, además no es obligación, obligación suya sí es acatar cuando la Fiscalía lo llame”.