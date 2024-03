¿Es legal la propuesta de Fico de prohibir la renta de apartamentos y casas por corto tiempo?

Durante la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Medellín, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, abordó varias de las temáticas que están afectando a la ciudad. Una de ellas es el turismo, que por su crecimiento exponencial ha generado que se agudicen problemáticas que no son nuevas, como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de extranjeros.

“Es importante que entendamos que el turismo como uno de los ejes económicos de la ciudad y el país, sí necesita de una estructura y un orden. Veníamos durante muchos años operando con una subsecretaría de turismo, que si bien podía tener buenas intenciones, es importante que tengamos una entidad sólida, que responda por todos los temas de turismo en la ciudad, con lo que tiene que ver con planeación del turismo y con el control”, dijo Gutiérrez durante su intervención.

Además, dijo que el turismo fue desbordando las capacidades institucionales y de la ciudad. “Más de 1.500.000 turistas al año, casi la mitad de extranjeros. ¡Bienvenidos todos!, pero no a hacer lo que quieran. Bienvenido el turismo pero de manera organizada, que sea responsable, seguro y sostenible en el tiempo”.

Recomendados

Luego aseguró que “los que no son bienvenidos son los que creen que pueden venir a nuestra ciudad a hacer lo que quieran y a explotar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¡No más!”.

El mandatario aseguró que esta lucha tiene que darla toda la ciudad. “Esto no es un problema donde solo se va y se sella un establecimiento. ¿Qué está pasando en Medellín? Por la diez y por muchas zonas, a todas horas, son cientos y cientos de mujeres, donde casi el 90% son mujeres venezolanas que están huyendo de una dictadura absurda, que llegan a Medellín con lo que tienen puesto, con hijos pequeños y llegan a ejercer el trabajo sexual y la prostitución. Pero, le responden a estructuras criminales”.

También fue enfático al aclarar que “la prostitución infantil no existe como un término técnico, existe la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y es un delito. Los dos gringos que capturamos la semana pasada, lloraban cuando creían que pagaban una fianza, como la pagan en su país y quedan en libertad. No señor, aquí no hay fianza, aquí se quedan pagando cárcel”.

Además, indicó que a los establecimientos que se prestan para la explotación de niños niñas y adolescentes se les va a aplicar la extinción de dominio a bares y discotecas que estarían prestándose para esto.

“Algunos dicen ser hoteles, no lo son. Se prestan por horas para servicios sexuales, para complacer la perversidad de algunos que nos visitan (...) en edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para arrendamiento de ciclo corto donde se dedican al tema de explotación sexual y no dejan vivir a las familias. Ahí también va a haber control. Estamos de acuerdo con las plataformas, pero que se haga bien”, puntualizó Gutiérrez.

¿Es viable la propuesta de no permitir el arrendamiento de ciclo corto en Medellín?

José David Arena, abogado y docente de la Universidad CES, considera que el alcalde está en un error y que esa no es la solución para una problemática tan compleja. “Es un error si lo que piensa que desde su condición de alcalde puede prohibir ese tipo de usos. Está confundiendo un problema que tiene que ver con la utilidad que tiene la norma. Crea una norma, que entre otras, tendría una dudosa legalidad, no va resolver el problema cuando hay actores que ya están en el marco de la ilegalidad”.

También le puede interesar: Polémica por propuesta de alcalde de Medellín de no permitir el uso de apartamentos para rentas cortas ni Airbnb

El experto aseguró que “es como prohibir los cuchillos porque hay personas que apuñalan con cuchillos, pues cuando el cuchillo es una herramienta de cocina y no está hecha para ese propósito, pero puede ser usada como un arma. En los Planes de Ordenamiento Territorial el alcalde puede tener una iniciativa para moverlos y disponer los usos del suelo con el Concejo de la ciudad, pero el señor alcalde debe mejor ponerse a pensar en la eficacia de las normas que ya existen”.

Arena considera que el problema está en “la sexualización de los menores y la pornografía infantil que se puede dar en el uso de esos bienes inmuebles. Una de las soluciones puede estar en la capacitación y coordinación con las propiedades horizontales para que inicien procesos de regulación de los manuales de convivencia de tal manera que las normas que se autorregulen los propietarios y sea los que denuncien estos hechos”.

Por su parte, Federico Estrada García, gerente de La Lonja, el gremio inmobiliario, dijo que: “en el gremio inmobiliario vemos como muy positivo lo que está ocurriendo en turismo. De hecho, la vivienda turística, hace parte de esa infraestructura necesaria para el crecimiento. En ese orden de ideas, que se haga de la manera adecuada, como dispone la ley es necesario. Es decir, que se haga en copropiedades residenciales que lo tengan expresamente autorizado. Vemos con muy buenos ojos todos esos proyectos especializados en vivienda turística que se están adelantando en la ciudad y que se haga donde el uso del suelo así lo permita”.

Estada fue enfático al decir que “todos los procedimientos de control y vigilancia que se están adelantando en Medellín, son absolutamente necesarios para tener un crecimiento sostenible del turismo en nuestra ciudad”.

La frase

“En edificios y urbanizaciones familiares no se seguirá permitiendo el uso de apartamentos o casas para arrendamiento de ciclo corto”, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

La cifra

+ 1.500.000 turistas llegaron a Medellín durante el 2023.