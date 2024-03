Burguer King anunció cierre temporal del local donde hombre se bañó en tanque de agua

Luego de conocerse las imágenes a través de las redes sociales de un sujeto bañándose dentro de uno de los tanques de agua que está en la parte superior del techo de uno de los restaurantes Burguer King en Envigado, al sur de Medellín, la compañía emitió un comunicado en el que anuncia el cierre temporal del restaurante.

El propósito del cierre temporal es poder realizar una limpieza total, cerramiento y cambio total de los tanques que fueron manipulados por el sujeto que decidió subirse al techo para bañarse dentro de uno de ellos.

Anuncian cierre temporal del restaurante de Burguer King en Envigado

“Tras conocer el hecho y teniendo en cuenta que lo más importante para Burger King es el bienestar y tranquilidad de nuestros clientes, inmediatamente tomamos la decisión de cerrar temporalmente nuestro local. Contratamos una empresa especializada en sanitización y tratamiento del agua y cambiaremos, no solo el tanque manipulado, sino los 3 tanques del restaurante de Envigado”, dice el comunicado.

Además, indicó que realizarán un cierre al acceso de los tanques, para evitar que pueda presentarse un nuevo uso indebido.

“Procederemos a hacer un cerramiento al acceso de los tanques para evitar el indebido uso de los mismos o el acceso de personas no autorizadas. Nuestra clientela puede estar tranquila de que este hecho aislado, que lamentamos profundamente, no afecta en ninguna medida la calidad de nuestros productos, ya que no utilizamos el agua de dicho tanque para el funcionamiento del establecimiento. Somos una corporación global que emplea los más altos estándares de operación y cuya preocupación primordial siempre ha sido, es y será el bienestar de nuestros clientes”, puntualizó.