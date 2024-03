Pillan a un hombre bañándose en los tanques de agua de reconocido restaurante de comida rápida

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observa a un hombre completamente desnudo bañándose dentro de uno de los tanques de agua potable de un restaurante de comida rápida, específicamente de hamburguesas, al parecer en Envigado.

En las imágenes, que habrían sido captadas de un edificio cercano, se observa que el hombre se sumerge completamente en el tanque central, que se encuentra en el techo del establecimiento comercial, para bañarse.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Captan a hombre bañandose en los tanques de agua potable de Burguer King

El hombre en pocos segundos logra salirse del tanque, aunque se sienta por unos segundos en el borde antes de poder salir por completo del agua.

Al parecer, sucedió en el local comercial que está ubicado en el municipio de Envigado, al sur de Medellín y el Valle de Aburrá.

También le puede interesar: Repartidor de Didi se le comió el pedido a una cliente y tuvo el descaro de criticarla por que “no traía pollo”

“En Burguer King al parecer de Envigado, este sujeto bañándose en los tanques de agua con la que atienden a los clientes”, escribió con el video la cuenta de Denuncias Antioquia en X o Twitter.

#noticias/ En burguer king alparecer de envigado, este sujeto bañandose en los tanques de agua con que atienden los clientes. pic.twitter.com/iFgv2efstM — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) March 5, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron ante los hechos diciendo que: “bañándose y meándose parece... una joya el “King” de kings... debe ser el ingrediente secreto de las “burguer”... gas...”, “Menos mal no me gustan mucho las hamburguesas jajajajaja”, “¿cómo llegó hasta allá?”, “Los medellinenses están bien loquillos últimamente jajaja”, “Descubrieron el secreto del sabor!”, “Y ese último movimiento no parece que hubiera hecho del 2″ y “Y nos critican a quienes amamos las hamburguesas de calle”.

Por el momento, el reconocido restaurante de comidas rápidas no se ha pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si tuvieron conocimiento de esta situación y si tomaron algún tipo de medida sanitaria.