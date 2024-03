Gustavo Bolívar anunció las medidas que aplicará como director del Departamento de Prosperidad Social

Gustavo Bolívar, fiel escudero de Gustavo Petro, regresa a la política después de un año y medio de haberse retirado para arreglar sus finanzas, regresa como nuevo director del Departamento de Prosperidad Social, unas de las entidades del estado con el mayor presupuesto. Bolívar publicó un video mientras conduce por las calles de Miami, en el que explica su regreso y cuáles son las principales medidas que aplicará en su nuevo cargo.

“El presidente de la República me ha encomendado dirigir una de las entidades más grandes del Estado y con más recursos, pero también me acarrea una enorme responsabilidad”, dijo en la primera parte del video publicado en sus redes sociales.

Gustavo Bolívar y las medidas en el Departamento de Prosperidad Social

Aseguró que está en la política por la “transparencia” y fue enfático al decir que: “no voy a permitir que se roben un pesito, ni un centavo de Prosperidad Social. Se pueden colar, como siempre, ahí al presidente Petro se le han colado uno que otro ladronzuelo, pero los pillamos, los echamos y los judicializamos”.

“Yo no necesito dinero para robarle el erario público, jamás he necesitado del Estado. Hace un año y medio me retiré para hacer unas novelas, ya me he fondeado nuevamente, es decir, ya tengo la gasolina económica para poder asumir estos cargos”, aseguró.

Respecto a las medidas que implementará como director indicó que: “Me voy a rodear de los mejores amigos profesionales que conozco, gente muy técnica, que sabe muchísimo. Yo simplemente seré un líder, una persona que fije las políticas sociales dentro de la organización. Vamos a hacer mucha sinergia con Alexander López de Planeación, con la vicepresidenta, Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad”.

Indicó que quieren que “cada peso de prosperidad social llegue hasta el extremo de la pobreza en Colombia, que no haya un rincón pobre de Colombia que no se beneficie de esos impuestos que ustedes pagan con tanto esfuerzo”.

También dijo que para los detractores les pidió que estén tranquilos y lo dejen trabajar, que en poco tiempo dará resultados. “Yo me he especializado en tapar bocas a lo largo de mi vida y esta no va a ser la excepción”.

La medida más llamativa es: “Para poder imprimirle el tema de la transparencia al manejo de la entidad, voy a hacer que todas las reuniones que haga sean públicas, todos ustedes van a saber quién entra al DPS y a qué entra. Y, segundo, voy a transmitir en vivo todas las reuniones, quien llegue al DPS debe saber que está en cámara”.