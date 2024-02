“Agarrón de tigresas a la derecha”: Daniel Quintero por rifirrafe entre Vicky Dávila y Claudia López

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín que renunció tres meses antes de terminar su mandato para poder hacer campaña con el primo de su esposa Juan Carlos Upegui, se pronunció a través de sus redes sociales para referirse sobre el rifirrafe que protagonizaron Vicky Dávila, periodista y directora de la revista Semana, y Claudia López, exalcaldesa de Bogotá.

El exalcalde hizo la publicación con la foto de Claudia López y Vicky Dávila abrazadas, una imagen tomada cuando Dávila trabajaba en la W Radio y tenía el segmento del mediodía para hacer entrevistas a personajes de la vida pública.

Mensaje de Daniel Quintero sobre Claudia López y Vicky Dávila

Quintero publicó un mensaje acompañando la imagen con la frase: “Agarrón de tigresas a la derecha”.

Agarrón de tigresas a la derecha. https://t.co/2da9BrRksN pic.twitter.com/WFPOxncZqB — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 25, 2024

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de internet que dijeron que: ““A la derecha”, mientras Dávila pone que Claudia es de “izquierda”. En fin, siguen en el discurso de siempre”, “No, ahora no le venga a decir que @ClaudiaLopez es de derecha, no vengan a tirarnos ese jumento podrido a nuestra orilla, ella es el ejemplo clásico de como la izquierda acaba con una ciudad, así como @petrogustavo es el ejemplo clásico de como la izquierda acaba con un país...” y “Debería hacer algo productivo en lugar de escribir tantas payasadas”.

“Tigresas? Así se refiere a las mujeres?”, “Na eso es populismo, eso es estrategia si no gana una gana la otra y luego de abrazan no se dejen engañar, abran los ojos y escuche bien”, “Cual sentiría amenazada su posición? Pareciera que la ex alcaldesa. Ella prendió la mecha, y ahí vemos la candelada” y “¿Y lo dice el que ha pasado por el Partido Conservador, el Liberal, el Verde, creó dos partidos de garaje y ahora se las de izquierda-alternativo haciendo alianzas con el Pacto Histórico? ¡Usted es mucho cínico!”.