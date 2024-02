Claudia López se fue en contra de Vicky Dávila y de quienes la culpan por la inseguridad en Bogotá

Roberto Franco, hermano del exdirector de la Dian, Óscar Franco, perdió la vida luego de ser víctima de un ataque sicarial en el Parque de la 93 en Bogotá, ; hecho que se suma a los distintos casos de inseguridad que han azotado a la capital colombiana en los últimos días. Al respecto, la periodista Vicky Dávila, de Revista Semana, culpó a la exalcaldesa Claudia López de dejar esta “herencia”, a lo que López le respondió con contundencia.

La inseguridad no da tregua en la ciudad, y este caso se suma al sucedido el día de ayer en el barrio Santander, en el que un expolicía desenfundó su arma y acabó con la vida de dos presuntos delincuentes ; panorama que tiene a la ciudadanía totalmente preocupada y alzando la voz para pedir prontas soluciones a la administración de Carlos Fernando Galán.

Tras lo sucedido en el norte de la capital, en la mañana de este miércoles 21 de febrero, Dávila expresó el clamor de muchos ciudadanos mediante su cuenta de Instagram en donde le lanzó una fuerte ‘pulla’ a López. “Las autoridades no logran garantizar la seguridad y tener el control. La ciudad Gótica en la que se ha convertido Bogotá es la más “dulce herencia” que dejó Claudia López”, manifestó.

Al conocer estas declaraciones, la exmandataria de los capitalinos respondió mediante la misma plataforma: “El retrovisor para echarme la culpa por conveniencia política de la futura candidata no va a mejorar la seguridad de Bogotá. (...) Desde el 2022 propuse a la ciudad, al gobierno y al Congreso que nos dejaran crear nuestra propia policía local, ya que nunca nos darán los 6.000 policías nacionales. Dijeron que no. (...) Si hay mejores ideas bienvenidas a sacarlas adelante. Los problemas se crecen si no se enfrentan con realismo y eficacia”, fue parte del post de López,

