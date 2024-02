“Les duele vivo un hombre que enfrentó a las mafias”: Daniel Quintero le responde a Diego Santos

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y quien renunció a su cargo para hacer campaña abiertamente con Juan Carlos Upegui, el primo de su esposa y quien hoy está en un proceso que lo tienen en la cuerda floja para seguir como concejal de la oposición, por el nombramiento de su padre como rector de un colegio en Medellín en plenas elecciones; le respondió al periodista Diego Santos, quien se cuestionó sobre su avance político.

A través de su cuenta oficial en X o Twitter, Diego Santos publicó un mensaje en el que aseguró que solo en Colombia Daniel Quintero Calle puede avanzar políticamente sin ninguna restricción. Lo hace en referencia a todos los señalamientos que ha recibido el exalcalde y por los procesos legales que hay en su contra.

Daniel Quintero le responde a Diego Santos

“Solo en un país como Colombia Daniel Quintero avanza políticamente como si nada”, escribió en su cuenta Santos.

A lo que Quintero no dudó en responder diciendo: “Les duele vivo un hombre que enfrentó a las mafias, al uribismo y al GEA en pleno, denunció Hidroituango, sobrevivió a una revocatoria, a la manipulación mediática y a la persecución jurídica. Un Alcalde que rompió los pactos criminales, bajó los homicidios a la mitad, le dio computadores a los niños, y creó 300 mil empleos convirtiendo a su ciudad en un Valle del Software, Distrito Ciencia, y primer destino turismo. Les duele”.

Además, Diana Osorio, la esposa de Quintero, también le respondió diciendo: “Sueñas despierto con él”.

Los usuarios de internet, seguidores y opositores de ambos, no dudaron en comentar las publicaciones diciendo que: “Usted no sobrevivió a ninguna revocatoria. Ésta por sus dilaciones NO se llevó a cabo. Podría expresar si la consulta se hubiese llevado y usted uniese salido victorioso del escrutinio ciudadano. Por tanto DEJE DE HABLAR MIE***”, “Me llena de satisfacción saber que el Petrista de muchas partes de Colombia ya se dio cuenta que usted es la antítesis a Petro”, “Podrán decir lo que quieran, pero Daniel se enfrentó solito a la mafia del uribismo en Antioquia, ese cáncer de corrupción y narcotráfico.. Daniel merece ser presidente, así les duela” y “y Armando Benedetti, Laura Sarabia y así la lista va creciendo. Favor con favor se paga, no importa el tamaño del escándalo que lo preceda”.