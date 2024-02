Le salió caro “el cambio en primera” a Daniel Quintero Calle: Va a juicio

La Viceprocuraduría General de la Nación llamó a juicio al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle y comparecer en su sala de audiencias, como parte del proceso que la entidad sigue en relación con su posible participación política a favor de la campaña de Gustavo Petro, mientras era el mandatario de la capital antioqueña, conducta que está prohibida por ley para los funcionarios públicos.

De acuerdo con el pliego de formulación de cargos emitido el 28 de noviembre de 2023, Quintero fue requerido por la Viceprocuraduría para explicar si el polémico video de “el cambio en primera” formaba parte de una actividad política del entonces candidato de la Colombia Humana Gustavo Petro, quien utilizaba la palabra “cambio” como eslogan para su campaña presidencial.

Daniel Quintero Calle a juicio por su “cambio en primera”

“En suma, la valoración en conjunto de las pruebas y el grado de corroboración que aportan a la hipótesis subjetiva, permiten aseverar que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, presuntamente actuó dolosamente porque, conocedor de la prohibición constitucional y legal que tienen los servidores públicos, incluidos los de elección popular de participar en política –así como su carácter de falta disciplinaria de manera informada, consciente y voluntaria– dirigió su comportamiento a desatender el ordenamiento jurídico, lo cual se demuestra con el hecho de que su posible participación en política ocurrió en tres oportunidades diferentes”, dice en el pliego, según reveló El Colombiano.

Además, el documento indica que si Quintero no quería hacer pública su preferencia política por los candidatos del Pacto Histórico a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el periodo 2022-2026, habría evitado exhibir abiertamente la consulta de la coalición Pacto Histórico para elegir a sus candidatos, así como solicitar revisar únicamente los votos de dicha coalición y no de otras, y no habría publicado el video ni promovido el hashtag mencionado.