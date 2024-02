“La Medellin de Fico arranca en la 10″: Dice Daniel Quintero por un hueco que está desde hace un año

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, ha estado muy activo en las redes sociales denunciando diferentes aspectos de la ciudad a las que considera el actual mandatario, Federico Gutiérrez, no le has prestado la atención que requieren, como el tema de las basuras. Ahora, denunció que hay un hueco peligroso que ha generados accidentes y que no ha sido tampado.

Sin embargo, los ciudadanos y usuarios de internet se han pronunciado recordándole que justamente ese hueco está desde hace cerca de un año, cuando él todavía era el primer mandatario de la ciudad.

Daniel Quintero se queja porque Fico no ha tapado un hueco

A través de la cuenta de Denuncias Antioquia, se conoció el video en el que se evidenció el momento exacto en el que una pareja que se movilizaba en una motocicleta se cae al pasar por el hueco.

El exalcalde publicó el mensaje diciendo que: “15 días denunciando este hueco y nada. La Medellín de Fico arranca en la 10″ y le adjuntó el video.

15 días denunciando este hueco y nada. La Medellin de Fico arranca en la 10.

De inmediato los usuarios le respondieron diciendo que: “Daniel... ve y tapas el hueco... eso seria tremendo acto”, “Este es mucho conchudo. Ese huevo está desde el año pasado si no es más”, “Ayude a repararlo en vez de criticarlo, y ore por su ciudad si realmente la ama. La iglesia es importante”, “Ese hueco al igual que muchos otros, como este en San Lucas que ya va a cumplir un año, son parte de tu pasado y que nunca interviniste por andar ocupado en otros temas más interesantes. Adjunto evidencia del reporte” y “Ahora denuncia, para eso es muy bueno, pero cuando tuvo el poder para convertir a Medellín en una mejor ciudad, no lo hizo. Esta forma de hacer política, es enfermiza”.