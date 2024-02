El colmo: En medio de un operativo le robaron la moto a un agente de tránsito

Sobre el mediodía de este jueves, 15 de febrero, en las inmediaciones del Parque de Envigado, al sur de Medellín, cuando se realizaba un operativo de control por las autoridades de Tránsito del municipio, se registró el hecho en el que un sujeto decidió robarle la moto a uno de los agentes de tránsito. Una escena que parece de un videojuego. Las cámaras de la ciudad permitieron el seguimiento y captura del sujeto.

Todo sucedió mientras un agente de tránsito estaba ocupado en el procedimiento cuando, un individuo aprovechó la distracción y se subió a la motocicleta del funcionario, la cual estaba estacionada junto a una grúa, para luego emprender la fuga.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Roban motocicleta a un agente de tránsito

Una vez el sujeto escapó en la motocicleta, las autoridades iniciaron una operación de bloqueo y a través de las cámaras de seguridad del municipio, lograron seguirle el paso al delincuente y lo interceptarlo en la Avenida de Las Vegas, cerca del centro comercial Viva Envigado.

“En las últimas horas en el municipio de Envigado se logró la captura de una persona por el delito de hurto, la cual durante el desarrollo de actividades de control de agentes de tránsito del municipio hurtó una motocicleta adscrita a la Secretaría de Movilidad y posteriormente emprendió a la huida. Gracias a la reacción de la central de monitoreo del municipio y del personal del cuadrante policial se logró la interceptación y captura de este ciudadano. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto”, dijo el mayor Adrián Fernando Chacón, comandante Estación de Policía de Envigado.

También le puede interesar: Alerta: En promedio 50 personas por día son víctimas de atracos en Medellín

El hecho se conoció a través de las redes sociales y generó múltiples reacciones: “Las autoridades ahí si actuaron súper rápido, tan raro”, “Donde se hubieran robado una moto normal ahí si no la encuentran”, “Ahí si hay cámaras y reacción”, “me da una risita, porque era del tránsito lo cogieron, pero si fuera un civil sin dinero para ese si no hay cámaras no se puede hacer nada” y “Vaya que se roben la moto de uno y ahí si las cámaras no sirven pa nada, tan raro”.