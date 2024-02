Autoridades no han podido llegar a zona rural de Segovia por contantes combates entre el Ejército y el Clan del Golfo

Cuatro militares muertos y siete más heridos fue el saldo que dejaron los combates entre el Ejército Nacional contra tres subestructuras del Clan del Golfo en la vereda de Pueblo Nuevo de Segovia. En el territorio continúan confinadas y desplazadas al menos 800 personas.

De acuerdo con el alcalde de Pueblo Nuevo de Segovia, Edwin Castañeda, las autoridades no han podido acceder al territorio por el fuego cruzado que se presenta. “Esto pone en riesgo nuestra seguridad evidentemente la situación de nuestro municipio no está fácil en la zona rural, prueba de ello es que no hemos podido acceder al territorio por lo mismo y esperamos también el actuar y la protección por parte del Estado”.

Además, se reportó que el alcalde Castañeda y la secretaria de Seguridad fueron amenazadas, estas personas que se encuentran desplazadas pertenecerían a 800 veredas, entre ellas “las Manuelas”.