“Debería darle vergüenza”: exsecretario de Cultura de Medellín, reconoció no saber qué es una Biblioteca

El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, anunció a través de su cuenta en X -antes de Twitter, la destitución del secretario de Cultura, Manuel Córdoba, luego de volverse viral unas polémicas declaraciones donde reconocía que ‘Fico’ lo había designado aun sabiendo que no tenía experiencia alguna para el cargo.

“Cuando le ofrecí ser el secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado (...) La Cultura debe ser un eje transformador en nuestra Medellín (...) Esto no es un juego, tenemos una responsabilidad inmensa y así lo asumimos”, sentenció.

En su mensaje, el primer mandatario local aseguró que se debe “estar a la altura del cargo que se ostenta” y dijo sentir “una responsabilidad inmensa con cada voto que obtuvimos. Con cada persona de Medellín. Y con el sector cultural”.

Por eso, finalizó informando que el secretario encargado será Andrés Sarmiento. “Esto no es un juego, tenemos una responsabilidad inmensa y así lo asumimos”.

“Puedo ‘descacharme’ en saber qué es una Biblioteca”: las polémicas declaraciones del exsecretario de Cultura

En medio de una reunión laboral, el ahora exsecretario de Cultura, expresó unas polémicas declaraciones que le costaron su puesto en las últimas horas.

“‘Fico’ fue el que me dijo: yo recibí el mandato de la ciudadanía, Manuelito hacete ahí y resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que no tienes a veces idea en temas culturales. Yo sí puedo pecar en descacharme que es un registro, que es una biblioteca, todas esas cosas y no me da pena decirlo”.

En el video compartido en redes sociales, Manuel Córdoba finaliza nuevamente mencionando a Federico Gutiérrez. “Como me dice ‘Fico’, huevón ya ganamos las elecciones y por eso tengo la facultad y me fascina darme el lujo de decir que soy paracaidista y que me fascina el vallenato, porque yo se que por eso no me van a bajar”.

Hasta el momento, el alcalde de Medellín no se ha pronunciado sobre estas afirmaciones más allá del despido.

Por su parte, el exfuncionario se pronunció en su cuenta de X y pidió excusas. “Ofrezco disculpas al Alcalde Fico por mis desafortunadas declaraciones y ofrezco disculpas a la ciudad de Medellín y al sector”.

Asimismo, en redes sociales sus palabras generaron una ola de rechazo y cuestonamiento. “Que vergüenza! La Cultura (en el sentido del cultivo de las artes) es lo que sublima a la especie humana. Lo demás es animalidad pura”, dijo el embajador en Londres de Colombia, Roy Barreras.

“El tono, la desfachatez, las palabras que usa, son todo un retrato hablado del valor que se le da a la cultura”. ·La cultura es el asunto CENTRAL de lo que sucede en Medellín, en Colombia. Abordar la cultura como un “relleno” institucional es, en buena parte, lo que explica la persistencia de ciclos de violencia, pobreza y exclusión. La cultura es el corazón de la vida de un país”. “Qué horror esto”.