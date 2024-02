Secretario de Cultura reconoció que ‘Fico’ Gutiérrez lo nombró sin tener experiencia: el alcalde anunció su despido

“’Fico’ fue el que me dijo: yo recibí el mandato de la ciudadanía, Manuelito hacete ahí y resolveme ese chicharrón tan berraco. Yo sé que no tienes a veces idea en temas culturales. Yo sí puedo pecar en descacharme que es un registro, que es una biblioteca, todas esas cosas y no me da pena decirlo”, fueron las polémicas declaraciones del ahora exsecretario de Cultura en Medellín, Manuel Córdoba.

Ante esta cuestionable afirmación que quedó grabada en video, el alcalde Federico Gutiérrez comunicó a través de su cuenta en X, que le pidió la renuncia a Córdoba, reprochando que “debe estar a la altura del cargo que se ostenta”.

Cuando le ofrecí ser el Secretario le expresé la responsabilidad que sentía con el sector cultural de Medellín que viene tan aporreado (...) La Cultura debe ser un eje transformador en nuestra Medellín (...) Esto no es un juego, tenemos una responsabilidad inmensa y así lo asumimos”, sentenció.

Te puede interesar: “La crisis viene desde su gobierno como para que ahora se haga el loco”: Le dicen a Daniel Quintero

El primer mandatario de la ciudad, indicó también que frente a la Secretaría de Cultura, quedó al frente como encargado, Andrés Sarmiento.