“¿Ya Fico me echó la culpa?”: Dice Daniel Quintero por sillas quemadas en el Atanasio Girardot

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y primer mandatario en dejar el cargo antes de terminar el periodo para poder unirse a la campaña política del primo de su esposa, a través de sus redes sociales aseguró que al alcalde Federico Gutiérrez le falta carácter para enfrentar los hechos que se registraron en el estadio Atanasio Girardot.

El exmandatario utilizó su cuenta personal en X o Twitter para decir preguntarse si el mandatario actual le echaría la culpa por lo sucedido en el estadio después de la derrota del Atlético Nacional con Millonarios.

Daniel Quintero asegura que Fico no tiene carácter

“Pregunta: ¿Ya Fico me echó la culpa de la quema de sillas en el Atanasio Girardot? Que falta de carácter para enfrentar estos hechos. Le queman el Estadio frente a todo el país y no se da cuenta”, escribió en su cuenta y acompañó la publicación con una de las fotografías del estado en el que quedaron las sillas en el estadio.

Los usuarios de internet no dudaron en pronunciarse diciendo que: “Fico es otra Claudia, asumió la alcaldía, pero se ha dedicado a echarle la culpa a otros”, “Que vas hablar ome estúpido, a vos te quedó grande hacer un clásico por la paz entre las dos barras y ni policía llevaste en el tropel”, Quintero, aunque lo del estadio es malo, la cantidad robos y escándalos de corrupción que usted dejó en la ciudad, no ha permitido que pueda arrancar en forma con todo lo que tiene por hacer... Esperemos q no se pueda librar de los más de 50 escándalos q usted tuvo en su gobierno” y “Respuesta: No le echó la culpa porque no todo gira al rededor suyo. Cabe aclarar que el actual alcalde debe responder ante esta problemática”.