“Ni un computador”: Nuevo secretario de la No Violencia de Medellín dice que no encontró nada

El nuevo secretario de la No Violencia de Medellín, Carlos Arcila, encendió las alarmas al asegurar que al llegar a la dependencia que le corresponde la encontró completamente vacía. Las oficinas que están dentro del edificio Vásquez no tiene ni computador para poder trabajar, según el funcionario.

En entrevista con El Colombiano Carlos Arcila, aseguró que a 20 días de estar en el caro no aparecen ni las mesas, ni los computadores asignados a la dependencia.

También le puede interesar: Nace la Secretaría de No-Violencia en Medellín, con la que se busca la paz en los territorios

Desmantelaron la Secretaría de la No Violencia de Medellín

Arcila dijo que “cuando yo llegué me encontré con una estructura totalmente abandonada. Aquí no hay Internet, no hay aire acondicionado... O sea que le quitaron esto a Comfama y resulta que esta sede (el edificio Carré) es un coco. Los equipos (de profesionales) están en otras sedes y aquí solamente había dos funcionarios: una líder y otro de apoyo, con el Secretario. Yo llegué y me dijeron que había unas mesas donde la gente trabajaba, pregunté dónde estaban y quienes eran, pero no aparecían. Yo no tengo computador, ni nada”.

El secretario cuenta con más de 30 años de experiencia y trabajo como defensor de los Derechos Humanos, lo que le ha valido para que el nuevo alcalde confíe en sus hombros la secretaría que fue creada para el primo de la esposa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, Juan Carlos Upegui.

Sobre dicha gestión aseguró que: “Faltó mayor atención a las víctimas, mayor atención a los programas de paz, de Justicia restaurativa y en el tema de Derechos Humanos. Recibimos programas a los que les faltaba mayor profundización y más trabajo, y están muy desarticulados. Vamos a articularlos, a cohesionarlos y que realmente los funcionarios que están vinculados se sientan de esta Secretaría; ellos no se sienten pertenecer acá y es un tema de arraigo y de ser dolientes de este proceso”.