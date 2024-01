“Basuras sin control”: Critica Daniel Quintero al gobierno de Fico

Daniel Quintero Calle, exalcalde Medellín, a través de sus redes sociales se ha dedicado a señalar y a aconsejar a la nueva administración de Federico Gutiérrez, publicando videos y mensajes que según él evidencian lo que los ciudadanos están encontrando en relación a las basuras en la ciudad; pero, ha desatado una ola de reacciones tanto a favor como en contra.

En una de sus más recientes publicaciones publicó un mensaje en referencia a las basuras y escombros que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad.

Daniel Quintero critica al gobierno de Fico por las basuras

Con una fotografía un poco borrosa en la que se observa una gran cantidad de basura y bolsas de gran tamaño, publicó el siguiente mensaje: “Los domingos tampoco trabaja el gobierno de Fico. Basuras sin control en el Poblado, la 30, el Estadio, y Moravia”.

Los domingos tampoco trabaja el gobierno de Fico. Basuras sin control en el Poblado, la 30, el Estadio, y Moravia. pic.twitter.com/UDsK4VdGLA — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 21, 2024

La publicación la realizó este domingo, 21 de enero, y generó todo tipo de reacciones de los usuarios de internet.

“Largo de Medellín Quintero! No queremos ni verlo ni leerlo!”, “Pues obvio, está usted en la calle siendo un bulto más jajajajaja, de Alcalducho a bodeguero mientras llegas a la cárcel!!!”, “Fico es un desastre, basuras altas, inseguridad también, 4 años de lo mismo, solo que ahora echarle la culpa a Petro”, “Estás trabajando más ahora que cuando eras “alcalde””, “En un nuevo capítulo de “de alcalde a reportero de basuras” llega el nuevo y aburrido capítulo…” y “A éste bandido le tomó 4 años volver a Medellín un basurero, lo que hace es pura estrategia criminal con éste tipo d acosos, mentiras y triquiñuelas.

Además, le dijeron que: “A usted de verdad no le da pena? Usted no ve que ya nadie le copia? Sumió la ciudad en un desgobierno tremendo. Dios hará justicia. Sigo hasta rezando por usted. Es increíble”, “Señor en su alcaldía era lo mismo, miope” y “Cuando tienen la oportunidad de hacer no hacen, ah pero para criticar si están listos”.