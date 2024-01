“Usted no tiene derecho a dar sugerencias”: le dicen a Quintero por darle consejos a Fico

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, publicó un mensaje en el que se refirió a los tres errores que puede corregir Federico Gutiérrez como mandatario de los medellinenses y generó una ola de reacciones entre los usuarios de internet. Algunos le dicen que “no tiene derecho a dar sugerencias”.

En el mensaje, que fue publicado a través de su cuenta de X o Twitter, Quintero enumeró los tres errores que estaría cometiendo Gutiérrez y que debería corregir.

Quintero le da consejos a Fico y provoca ola de reacciones

“Tres errores que el nuevo Alcalde puede corregir. Todos queremos que a nuestra ciudad le vaya bien: - Basuras: reactivar el programa de “Escombros cero” - Seguridad: Volver a fortalecer la Secretaría de Seguridad. - Servicios Públicos: No dejar que EPM suba las facturas más allá de la inflación”, escribió Quintero y acompañó con una imagen de una encuesta que realizó el Canal Uno.

De inmediato los usuarios de internet reaccionaron diciendo: “Ud no tiene derecho a dar sugerencias ni ordenar acciones! Tenga vergüenza”, “Hola Dani. Mirá, cada día más pruebas de cómo casi acabas con nuestra ciudad, pero no importa, de peores bandidos nos hemos librado”, “Insisto, este man debe tener algo detrás del programa de escombros... Diariamente publica más de dos veces sobre eso. Andate lejos, payaso”, “Es increíble! Ya empezó a dar cátedra? Retírese lenta y silenciosamente por favor!”, “Parce supéreme ombe, usted ya tuvo sus 15 minutos como alcalde, ya acepte que es un ciudadano más del Común” y “Ah sí… porqué no se le ocurrió eso durante los 4 desastrosos años en que acabó con Medellín. Ahora resultó director técnico de Fico”.