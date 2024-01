“Abra los comentarios para que la gente le muestre el desastre en el que está la ciudad”: Le dice Daniel Quintero a Fico

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, a través de su cuenta de X o Twitter le envió un mensaje al mandatario de los medellinenses Federico Gutiérrez, para que deje abierta la opción de hacerle comentarios o responderle directamente a sus publicaciones y que de esta manera, según Quintero, los mismos ciudadanos le puedan mostrar el “desastre en el que está la ciudad”.

Cabe recordar que Quintero renunció a su cargo como alcalde de Medellín, siendo el primer mandatario en hacerlo, el pasado 30 de septiembre, cuando decidió que debía unirse al día siguiente a la campaña electoral del primo de su esposa Juan Carlos Upegui.

Quintero le pide a Fico que deje que la gente le responda en redes sociales

Desde poco antes de finalizada la contienda electoral, el entonces candidato Federico Gutiérrez decidió cerrar la opción de que los usuarios de internet tuvieran la posibilidad de responderle directamente a sus publicaciones. Muchos creían que esa decisión cambiaría con el inicio de su administración, pero no, su cuenta de X o Twitter no permite que le comenten.

Ante la situación, el exalcalde decidió publicar un mensaje en el que le pide que deje que la gente le puede comentar sus publicaciones.

“Alcalde. Con respeto. Abra los comentarios para que la gente le muestre el desastre en el que está la ciudad. Hasta el Colombiano se lo está diciendo. No sea terco. Reactive nuestro programa de escombros cero. No le haga ese daño a la ciudad”, escribió Quintero a través de su cuenta de X o Twitter que lo acompañó con una nota de El Colombiano que se cuestiona ¿Qué es lo que está pasando con la recolección de basura en la capital paisa?

Alcalde. Con respeto. Abra los comentarios para que la gente le muestre el desastre en el que está la ciudad. Hasta el Colombiano se lo está diciendo. No sea terco. Reactive nuestro programa de escombros cero. No le haga ese daño a la ciudad. https://t.co/RBL4XKwkbe pic.twitter.com/NCb9xIefUA — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 17, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Eso fue lo que dejó el 2023, su administración, sus amiguis! No han podido terminar de recoger su mugre”, “Usted es la enfermedad de Medellín, nada raro que tenga a su gente creando desorden en la ciudad, ese modus operandi es suyo bandido, usted nunca dejará de ser un vulgar ladrón, ese es el legado que usted dejará a las generaciones futuras de Medellón. CORRUPTO!”, “Usted hablando de daño a la ciudad??? Todo ese basurero fue el que dejó usted y ahora pretende que en 15 días solucionen su desastre, no sea sínico” y “Cuando pasa el camión de la basura por usted? Descarado es lo que sos dejar la ciudad en su peor estado y exigir que hagan en 20 días lo que usted en 4 años no fue capaz”.