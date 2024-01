“Quieren seguir haciendo daño”: Fico sobre funcionarios de Quintero que quedaron atornillados en cargos públicos

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, a través de su cuenta de X o Twitter se pronunció sobre los funcionarios de Daniel Quintero Calle que quedaron atornillados en cargos dentro de las empresas que hacen parte del conglomerado. El mandatario asegura que lo que pretenden es “seguir haciendo daño”.

El mandatario aseguró que: “Dejaron atornilladas personas en entidades públicas del conglomerado para hacer daños. No les bastó con robarse a Medellín. Ahora quieren seguir haciendo daño. Situaciones peores hemos superado como ciudad. A ustedes también los superaremos”.

Gutiérrez asegura que quienes quedaron ocupando cargos en las diferentes empresas que conforman el conglomerado de Medellín lo que “quieren es hacer daños”.

Ante la publicación el exalcalde, Daniel Quintero, le respondió diciendo que: “Alcalde, no más excusas. Mejor: - Restablezca la estrategia de “escombros cero” que venía funcionando bien. La ciudad está nadando en basuras y eso afecta el turismo y la economía. - La inseguridad se disparó. El pelao que nombraste de secretario de seguridad tiene a la Policía perdiendo tiempo en shows y no en acciones. Volver a poner a mi General Acevedo es una opción. - No le incremente las tarifas de EPM a la gente. Si yo pude, usted también. En EPM te van a sacar excusas para subirlas, conmigo también lo hicieron pero no dejé que se fueran más allá de la inflación. Recuérdales que Hidroituango está funcionando y ya no es un desastre. Llámame si necesitas ayuda”.

Las reacciones no se hicieron esperar y varios usuarios de internet le respondieron a Quintero diciendo: “Para qué te van a llamar si no vas a contestar, ya que saliste corriendo de la Alcaldía dejando todo tirado, hasta tu propia gente la abandonaste”, “Definitivamente usted es un payaso... Supuesto presidenciable. Parce usted destrozó está ciudad con su política nefasta”, “Viene a hablar alguien, que abandonó la ciudad 3 meses antes de terminar, me pregunto qué estaría ocultando?” y “Por que será que siempre tienen las soluciones y respuestas a las problemáticas ya cuando no están en el puesto mientras tanto no hacen ni miércoles”.