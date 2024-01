Aumentó el número de habitantes de calle en Medellín hasta en un 150%, según las denuncias del alcalde Federico Gutiérrez

La situación de los habitantes de calle en la capital antioqueña cada vez es más preocupante, según las cifras entregadas por el nuevo mandatario de la ciudad, Federico Gutiérrez, Medellín tuvo un incremento de 150% de habitantes en condición de calle en los últimos 4 años.

Este panorama se ha visto reflejado en la construcción de cambuches en espacios públicos, puentes, glorietas y en especial en el sector conocido como El Bronx, donde la Alcaldía realizó 60 intervenciones en el 2023 con el fin de recuperar los espacios.

No obstante, este tipo de acciones no dieron resultado, pues los espacios eran otra vez ocupados en pocas horas. Ante la actual situación, el alcalde Gutiérrez manifestó que “Estos cuatro años aumentaron los habitantes de calle en un 150% o más, porque no se tiene claro el balance”, esto traduciría en que habría aproximadamente 9.000 personas en estado de calle, según el portal El Colombiano.

El nuevo mandatario además aseguró que será necesario una intervención integral, sobre todo en el centro de la capital antioqueña, que cuenta con el 80% de los habitantes de calle de la ciudad.

De igual manera, entre los procesos que se adelanten para controlar la situación, la actual administración deberá estudiar la disposición de centros de atención, teniendo en cuenta, que como lo reportó el mismo medio, en la pasada administración se cerraron dos de las tres sedes del Centro Día.

De acuerdo a la información que compartió El Colombiano, los sectores con mayor incidencia de habitantes de calle “son la avenida del Río entre San Juan y el Parque Norte, la avenida Oriental, Cúcuta con la Paz, La Minorista y Niquitao”.