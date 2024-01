“¿Por qué presionan para que me lleven a juicio?”: Álvaro Uribe se cuestiona y se defiende

A través de su cuenta de X o Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre su situación judicial, cuestionándose el porqué presionan para que sea enviado a juicio y también se defiende de los señalamientos que se han convertido las banderas de quienes esperan que sea enviado a la cárcel.

Uribe asegura que a él le intervinieron su celular de manera ilegal, que no visitó cárceles, que lo encarcelaron, que no fue elegido con recursos de Odebrecht y que ha tratado de defender su honra.

Álvaro Uribe asegura que no fue elegido con recursos de Odebrecht

“¿Por qué presionan para que me lleven a juicio? Fue mi teléfono el interceptado ilegalmente, por orden de la Corte que exigió mantener la interceptación después de que les advirtieron el error. Yo no visité cárceles, a las que mis adversarios fueron muchas veces a ofrecer beneficios para que me acusaran de paramilitar”, escribió en la primera parte del mensaje.

Además, dijo que “a mí me encarceló un magistrado, contratista de Santos en el Acuerdo de La Habana, proceso del cual yo era uno de los opositores. A mí no me eligieron con recursos de Odebrecht ni de fuente corrupta alguna. He defendido mi honra, pidiendo verificaciones. Jamás he mandado a ofrecer dádivas para que mientan o callen”.

Siguió diciendo que “no he utilizado la justicia para perseguir personas por razones políticas, ni para hacer contratos dirigidos al prevaricato. Enfrenté a los paramilitares, y a la guerrilla también, a diferencia de quienes creen que la paz es la impunidad de un sector terrorista. Jamás he pedido a testigos que no declaren. Esto a diferencia de abogados de las supuestas víctimas que pretenden llevarme a juicio evitando que sus defendidos declaren ante la Fiscalía”.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Presidente hay cosas que jamás le perdonarán como haber combatido con firmeza a la guerrilla, su lucha incansable para erradicar los cultivos de coca que ahora este narco gobierno tanto protege, su lucha incansable por la democracia de nuestro país y patriotismo incasable”, “No sólo @elespectador es todo un pueblo que despertó, sabemos lo que usted ha hecho y mandado a hacer, las víctimas que por sus órdenes, directrices y políticas, murieron, desaparecieron o fueron despojadas, los billones que usted, su familia y allegados ganaron a costa de la miseria de Colombia”, “El capo de capos intentando venderse como hombre probo y sin tacha, cuando en realidad todo lo que trata de desmentir ha sido probado hasta la saciedad. Que hoy tenga como fiscal a un bandido salido de sus toldas que lo protege permanentemente, no lo convierte en inocente” y “Presidente no te tiene miedo… te tienen pavor todos los guerrilleros, los Narcos y los paramilitares. Contando a este gobierno entre ellos. Quieren callarte y doblegarte . Por qué eres un líder . Para mí eres el mejor presidente que tuvo Colombia. VIVA URIBE”.