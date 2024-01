“El Rey”: Abelardo de la Espriella le demostró su amor y respeto a Álvaro Uribe con costosa ‘pinta’ y serenata

Para muchas personas en Colombia, la imagen y carrera política del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es digna de idolatría y admiración. Dentro de este segmento de personas se encuentra el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, quien decidió iniciar el 2024, dándole varias sorpresas al líder del partido Centro Democrático.

El monteriano De la Espriella, no solo se ha caracterizado por su destacada defensa a varias figuras del país en los estrados, también por desenvolverse en el mundo de los negocios y el entretenimiento, también cuenta con varios sencillos como cantante, su propia empresa de ron, y su marca de ropa, en la que refleja sus gustos de vestimenta, caracterizados por la elegancia y el uso de materiales de alta calidad.

Precisamente, mientras Uribe Vélez realizó una reciente visita a los Estados Unidos, el abogado decidió pasar tiempo de calidad junto a él, y algunos miembros de la agrupación política a la que pertenece; allí le recitó con gran maestría el tema de ranchera ‘El Rey’, eso sí destacando sus habilidades de tenor.

Pero las sorpresas no solo quedaron allí, ya que el jurista decidió obsequiarle varias prendas, dentro de ellas varias corbatas, una camisa y un traje hecho a su medida; regalos que el exmandatario recibió con gran pena en su rostro y que agradeció con las siguientes palabras: “Me da mucha pena con usted. Están muy bonitas. (...) Yo compré una corbata malla y eso ya no lo están usando, estas las voy a dejar para ocasiones muy especiales; yo no tengo sino corbatas para los funerales”.

