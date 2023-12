Sostenibilidad: Ecoaguas logra sembrar 1.800.000 árboles para preservar los bosques nativos en Colombia

Desde 1995 la misión de Ecoaguas es preservar los bosques nativos tropicales y establecer procesos de educación que permitan fomentar una cultura ambiental en las comunidades en las cuales tiene injerencia. Recientemente la organización anunció que sembró el árbol número 1.800.000 en Colombia y logró el empoderamiento a más de 600 mujeres que son cabeza de hogar, para que logren ejercer una labor remunerada que tenga un gran impacto ambiental.

De acuerdo con la organización, se ha logrado intervenir un área de 3955 hectáreas, que están distribuidas en 8 departamentos: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Quindío y Valle del Cauca.

Alexander Joya, director del Programa Ecoaguas en Colombia, explicó que “cumplimos 28 años promoviendo la reforestación en diferentes departamentos de Colombia, uno de ellos es Antioquia. Empezamos hace 10 años en esa región implementando en siete instituciones educativas el proyecto, que ha servido mucho como un laboratorio ambiental importante para la región. Han pasado más de 300 niños y actualmente estamos trabajando con 110″.

Para el ejecutivo este es un proyecto que le permite que las comunidades y en especial a los niños a que aprendan de la reforestación, de las especies y a cuidar los viveros que han creado con sistemas de riego.

“Los viveros que apoyamos están en Mutatá, en Chigorodó, en el Instituto Uniban, la fundación Caritas de sol, Puerto Girón, Nueva Colombia y la normal de Turbo. Llevamos 80.000 árboles producidos y sembrados por todos estos niños”, agregó el director.

Beneficios para las familias

Esta iniciativa representa nuevas oportunidades laborales a las comunidades rurales, ya que les permite tener un aumento en sus ingresos económicos, mejorar su calidad de vida de las familias y beneficios a las mujeres cabeza de familia que trabajan en los viveros.

A través del programa se promueven la aplicación de prácticas sostenibles, que permitan hacer uso eficiente del agua como recurso primario para la siembra y el crecimiento de los cultivos como caña de azúcar, arroz, papa, banano, maíz, café, flores y vegetales. Estos resultados se han logrado gracias a alianzas que ha establecido con organizaciones como Asobolo, Asodes, Asofrayle, Asurtumo, Corpopalo y Fundación Uniban de Urabá y del Magdalena.

Cristal Lacio Fuentes, de la institución educativa Nueva Colombia, beneficiaria del Programa que pertenece al vivero Raíces Ancestrales, cuenta que “el vivero ha sido muy importante para mí, porque he aprendido sobre las plantas, el medio ambiente y la convivencia con mis compañeros. Además, he aprendido que a través de las plantas sembramos vida. He tenido el acompañamiento de mis padres”.

Por su parte, Olga Fuentes, madre de Cristal, asegura que “para mí ha sido un placer que mis hijos pertenezcan al vivero, porque son cada día más responsables, cuidan el medioambiente y me han enseñado cómo cuidar las plantas para que crezca sanas, algo que anteriormente no tenía ningún conocimiento”.

Las claves

Ecoaguas es un proyecto comunitario ambiental y de innovación social, que impacta a la biodiversidad y la productividad del campo y tiene 3 ejes primordiales:

Preservación de bosques nativos tropicales, a través de viveros comunitarios.

Establecimiento de corredores biológicos para la protección de ecosistemas, microclimas y ríos.

Procesos de educación para el fomento de una cultura ambiental responsable.

Las cifras

Solamente en 2022, Ecoaguas desarrolló su actividad a través de la vinculación de 660 viveristas, distribuidos en 56 viveros, que llegaron a 163 predios en 4 departamentos con quienes se sembraron 55.596 árboles de especies como pechinde, guadua, flor amarillo y nacedero.

Ha producido 132 especies de árboles, que impactan en la biodiversidad.

La frase

